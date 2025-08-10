Gol de Fermín, Barcelona 1-0 Como (Video: FC Barcelona)
Por el Trofeo Joan Gamper, en un nuevo partido de pretemporada del , marcó el 1-0 ante a los 21′ del primer tiempo. El canterano aprovechó un error en salida del cuadro italiano, controló con la izquierda y definió cruzado con la derecha. Así, el cuadro azulgrana se puso adelante en el marcador y acaricia el histórico trofeo.

El 2-0 de Fermín vs. Como

Gol de Fermín, Barcelona 2-0 Como (Video: FC Barcelona)
