Gol de Lamine Yamal, Barcelona 4-0 Como (Video: FC Barcelona)
Gol de Lamine Yamal, Barcelona 4-0 Como (Video: FC Barcelona)

, con gol de Yamal, golea 4-0 al por el Trofeo Joan Gamper. Sobre los 42 minutos, nuevamente la presión del cuadro azulgrana dio efecto. Raphinha robó una pelota y se la entregó a , quien solo tuvo que empujar el balón para anotar. Pese al reclamo de los jugadores del Como por una aparente falta, el gol fue válido. Luego Marcus Rashford tuvo el 5-0, pero falló prácticamente sin arquero. Barcelona gana, gusta y golea ante su gente.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS