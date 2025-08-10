Gol de Raphinha, Barcelona 3-0 Como (Video: FC Barcelona)
, con gol de Raphinha, vence 3-0 al por el Trofeo Joan Gamper. Sobre los 37 minutos, Fermín nuevamente colaboró en la jugada ofensiva. Asistió a Marcus Rashford, quien se escapó por la derecha, metió el centro rasante y cerró la acción empujando la pelota para la celebración. El equipo de Hansi Flick es ampliamente superior y puede venir un marcador de escándalo.

