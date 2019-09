O lo fichas o me molesto: Messi quiere a un crack, propone nombres y Barça tendrá que rascarse los bolsillos

► Cuidado, Barça: el 'otro Ansu Fati' que se encuentra en la mira de un 'monstruo' de la Premier League



Es muy probable que Lionel Messi no tenga minutos en el Barcelona vs Dortmund (click AQUÍ para transmisión EN VIVO ) de este martes por la fecha 1 del grupo F de la Champions League. Aun así, el mejor del mundo no deja de ser noticia ya que según el diario español 'Don Balón', le ha pedido un súper fichaje a la directiva azulgrana de cara al mercado de fichajes invierno 2020.



Con la mente puesta en conseguir la sexta Champions League del Barcelona, Lionel Messi quiere estar rodeado solamente de jugadores de nivel. Es por eso que ni Nelson Semedo ni Moussa Wague lo convencen en el puesto de lateral derecho y según la citada fuente, le gustaría un nuevo jugador en esa posición.

Pensando en el mercado de invierno del próximo año, el delantero rosarino ha propuesto los nombres de Trent Alexander-Arnold y Joshua Kimmich, dos de los mejores laterales derechos del mundo. El problema es que ninguno le saldría barato al FC Barcelona. Tanto Liverpool como Bayern Munich los consideran claves en sus esquemas y no saldrían por menos de 80 millones de euros.



"Messi quiere a un galáctico para esa demarcación y le convencería cualquiera de los dos. El alemán es su predilecto, pues también puede jugar como mediocentro, y posee más calidad técnica, lo que le hace ser más similar a Dani Alves. El inglés, por otro lado, es potencia pura, velocidad, fuerza y recorrido. Un defensa de vieja escuela, fiable a nivel defensivo, y una pesadilla son sus internadas en ataque. Muy similar a Jordi Alba", publica 'Don Balón'.

Como ya adelantamos, a pesar de haber recibido el alta médica, Lionel Messi tiene pocas probabilidades de jugar el Barcelona vs Dortmund. Recién se ha recuperado de una lesión en el sóleo por lo que Ernesto Valverde no lo arriesgaría. El argentino no tiene ni un solo minuto en esta temporada 2019-20.

