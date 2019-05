Otro que le dice adiós a la temporada: un nuevo lesionado en Barcelona descartado para enfrentar a Eibar

Barcelona quiere terminar la temporada de la mejor manera. La eliminación de Champions League a manos del Liverpool en Anfield sigue doliendo en el Camp Nou y se espera que el último partido de LaLiga ante Eibar y la final de la Copa del Rey ante Valencia atenúen las cosas; sin embargo, las malas noticias no cesan.

Este jueves se confirmó que Marc-André Ter Stegen no estará presente en el partido de este domingo en el estadio Municipal de Ipurúa . Según informó la propia web del Barcelona, el portero alemán sufre "molestias en la rodilla derecha". Aunque no han revelado cuánto tiempo de su baja se espera que no esté el fin de semana.

En realidad no se esperaba que el dueño de los tres palos del Campo Nou juegue, teniendo en cuenta que el anterior encuentro de Liga, Valverde optó por alinear a Jasper Cillessen, quien, seguramente, también sea el titular ante Valencia el próximo 25 de mayo en el estadio del Betis.

Ter Stegen jugó su último partido en la derrota 4-0 ante Liverpool en Anfield. Por la cantidad de partidos que ha disputado esta temporada (casi todos de LaLiga y todos los de Champions) se le de descanso antes que acabe el año. No lo quieren arriesgar.

Este es el fin del 2018/19 par Marc-André. El portero es el sexto jugador que llega a la enfermería del Barza. Se une a Rafinha, Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Luis Suárez y Arthur Melo en las bajas.

Ter Stegen no piensa en su salida este verano, cosa que si sucede con Cillessen. De acuerdo al diario 'A Bola', en el Barcelona ya han rechazado 12 millones de euros del Benfica. No consideran que sea una propuesta digna para un arquero que si bien es el suplente, siempre ha rendido al más alto nivel cuando le ha tocado ser parte del once inicial.

Ter Stegen tiene unas molestias en la rodilla de la pierna derecha. El jugador es baja y la evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/4kJGMSpB5g — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 16 de mayo de 2019

