Pega la vuelta: Umtiti recibió el alta médica y podría reaparecer en el Barza-Eibar tras cinco semanas

Buenas nuevas. Samuel Umtiti recibió este viernes "el alta médica" para unirse al grupo del Barcelona , tras cinco semanas ausente por una lesión en el pie derecho, según anunció el club Azulgrana. El internacional y campeón del mundo con Francia en 2018 está así disponible para el próximo encuentro de los catalanes del sábado frente al Eibar, válido por LaLiga Santander.



Umtiti tiene ahora la misión de recuperar la plaza de titular que ha perdido tras sus numerosas lesiones, arrebatada por Clément Lenglet. El central francés sufrió esta última lesión en el pie durante un entrenamiento con la selección francesa.



Diagnosticada en un primer momento como una simple contusión, el jugador fue sometido a unos exámenes médicos en Barcelona que evidenciaron una fisura en el metatarso que necesitaba entre cinco y seis semanas de descanso.



Samuel Umtiti no estuvo en los últimos cuatro partidos de Francia contra Albania, Andorra, Islandia y Turquía. Con el Barça se perdió los partidos de 'Champions' contra Dortmund e Inter de Milán. Ahora podría jugar el próximo miércoles contra el Slavia de Praga en la competición continental.



El año pasado, el defensa central había sufrido una lesión en la rodilla izquierda, pero no quiso pasar por el quirófano. Volvió a recaer después tras una primera vuelta en noviembre de 2018, para no volver a la competición hasta principios de 2019.



► Oficial: el Barcelona vs. Real Madrid del 26 de octubre quedó aplazado y se busca otra fecha



► Sin un solo jugador del Barcelona: el once más caro de futbolistas Sub-19 [FOTOS]



► 'Maxi' López ya perdonó a Icardi y vive mejor: "Doy las gracias por haberse llevado a Wanda"



► Le da la contra a LaLiga: Barcelona oficializó la fecha en la que propone jugar ante Real Madrid