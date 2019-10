Barcelona vs. Eibar: chocan por la fecha 9 de Liga Santander desde el estadio de Ipurúa en el País Vasco.

Con Lionel Messi, Barcelona y Eibar juegan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV: sigue la TRANSMISIÓN OFICIAL vía DirecTV y Movistar LIVE AHORA por fecha 9 de Liga Santander 2019 desde el estadio de Ipurúa en el País Vasco a partir de las 6:00 de la mañana (hora peruana y 13:00 en España). El equipo de Ernesto Valverde afronta el partido con mucha tranquilidad tras el segundo parón del curso por las selecciones nacionales, y con una racha de cuatro partidos seguidos con victoria: tres en la Liga y uno en Champions, después del tropiezo en el campo de Granada (2-0).

Barcelona enfrentará al Eibar en un partido rodeado por hechos que no están vinculados con el choque en el País Vasco, pues el conjunto barcelonista debió adelantar su viaje por la huelga general de hoy viernes en Cataluña, y el aplazamiento del 'Clásico' se comió la actualidad los últimos días. Recuerda que Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

Barcelona vs. Eibar: horarios y canales en el mundo



España 1:00 p.m. | Movistar LaLiga

Perú 6:00 a.m. | DirecTV Sports

México 6:00 a.m. | Sky Sports

Ecuador 6:00 a.m. | DirecTV Sports

Colombia 6:00 a.m. | DirecTV Sports

Bolivia 7:00 a.m. | DirecTV Sports

Paraguay 7:00 a.m. | DirecTV Sports

Venezuela 7:00 a.m. | DirecTV Sports

Argentina 8:00 a.m. | DirecTV Sports

Chile 8:00 a.m. | DirecTV Sports

Uruguay 8:00 a.m. | DirecTV Sports



Por ello, Ernesto Valverde, entrenador barcelonista, adelantó al jueves la conferencia de prensa en la Ciudad Deportiva, el mismo día que la expedición azulgrana partió hacia Eibar, con lo que habrá dormido dos noche lejos de Barcelona, algo inusual en los culés.

El Eibar ve el partido como una oportunidad inmejorable para vencer por primera vez al Barcelona en Ipurúa, habida cuenta de las bajas (Gerard Piqué, Dembelé) con las que cuenta Ernesto Valverde para afrontar el choque y que quizás puede resrevar algún jugador ante el duelo europeo de la próxima semana.

Los eibarreses llegaron al parón liguero en una dinámica ascendente, sobre todo en Ipurua, donde remontaron al Sevilla en una magnífica segunda parte para el recuerdo y ganaron también al Celta.

En ambos encuentros, Mendilibar cambió su 4-4-2, a un 4-3-3, reforzando la medular y dando más libertad a Edu Expósito, algo que se prevé que repita el sábado.

Por un lado, porque le ha salido bien la jugada, y, por el otro, porque es una forma más contundente de tratar de tapar la salida del balón de los de Valverde e intentar así que Messi y Suárez entren poco en juego, algo muy difícil, pero no imposible.

Ipurua también está de estreno, ya que tanto el césped híbrido como una nueva pequeña grada que cierra una de las esquinas constituyen novedades de un partido que antoja intenso.

A pesar de esta racha de cuatro victorias (Sevilla, 4-0; Inter, 2-1; Getafe, 0-2; y Villarreal, 2-1), el fútbol del Barça sólo brilló por sus goles en estas cuatro actuaciones, que le ayudaron a alcanzar el triunfo, ya que en muchos de estos no sólo se vio superado por su rival, sino que con un poco más de fortuna estos, posiblemente el equipo de Valverde hubiese cosechado alguna derrota.

Al margen de estos nuevos episodios de fútbol carente de dominio, sí que existe un salto de calidad del Barcelona porque ha logrado situarse segundo, a solo dos puntos del real Madrid, líder, mientras que en la Liga de Campeones su apurado triunfo contra el Inter (2-1) le ha permitido asaltar la primera posición del grupo F, empatado a puntos con el Borussia Dortmund.

Este será el sexto partido que el Eibar y el Barcelona se medirán en el Municipal de Ipurúa, con un claro signo victorioso para los barcelonistas, al haber ganado los primeros cuatro partitos (0-2, 0-4, 0-4 y 0-2) y empatado el último partido (2-2), el curso pasado, con el que se cerró la Liga, con el Barça ya campeón.

Barcelona vs. Eibar: Alineaciones probables por Liga Santander 2019

Eibar: Dmitrovic; De Blasis, Arbilla, Oliveira, Cote; Escalante, Edu Expósito, Diop; Orellana, Quique González, Inui.



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Todibo, Lenglet, Jordi Alba; Artur, Busquets, De Jong; Ansu Fati o Griezmann, Luis Suárez, Messi.



Fuente: EFE

Barcelona vs. Eiba | Aquí se jugará el partido

