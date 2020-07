Barcelona vs. Espanyol ENVIVO y EN DIRECTO se enfrentan este miércoles en una nueva edición el derbi catalán. Un encuentro que en donde ambas escuadras se juegan mucho. Los dirigidos por Quique Setién no quieren perderle psiada al Real Madrid y luchar hasta el final el título de LaLiga. Por su parte, el cuadro ‘periquito’ necesita los tres puntos para no perder la categoria. No pierdas el MINUTO A MINUTO de esta gran partido.

Con doce puntos por jugar y cuatro de desventaja respecto a los merengues (77 puntos), el Barça no puede permitirse ningún fallo, al tiempo que debe esperar algún tropiezo de los blancos.

Barcelona vs. Espanyol: horarios y canales del partido

País Hora Canales Perú 15:00 ESPN 2 México 15:00 Sky HD Argentina 17:00 ESPN 2 Chile 16:00 ESPN 2 Colombia 15:00 ESPN 2 Ecuador 15:00 ESPN 2 España 22:00 Movistar LaLiga

La goleada 4-1 al Villarreal (5º) el domingo, tras dos empates consecutivos, ha animado al equipo azulgrana.

El técnico del Barcelona, Quique Setién, se mostró este martes tranquilo respecto a su continuidad asegurando que en el club “están contentos con el trabajo que hacemos”, después que en las últimas semanas resurgieran las dudas sobre su continuidad.

“Lo más significativo es haber marcado. En otros partidos no lo hicimos. Hemos tenido fases buenas, pero nos ha faltado el acierto”, decía el técnico azulgrana, Quique Setién, tras el partido contra el ‘Submarino Amarillo’.

“La constancia que tengo del club es que están contentos con el trabajo que hacemos y en eso es lo que me he centrado”, dijo Setién en la rueda de prensa previa al partido de Liga del miércoles contra el Espanyol.

Enfrente estará un Espanyol que tampoco puede permitirse fallar para mantener sus remotas posibilidades de permanencia en primera división.

Barcelona vs. Espanyol: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Arturo Vidal, Sergi Roberto, Messi; Suárez y Griezmann.

Espanyol: Diego López; Javi López, Bernardo, Cabrera, Dídac; Melendo, David López, Roca, Embarba; Raúl de Tomás y Wu Lei.