vs. jugarán (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la fecha 18 de . ¿A qué hora comienza la transmisión de este encuentro? Este duelo está pactado para el sábado 3 de enero desde las 3:00 p.m. (horario en Perú). ¿En qué canales se verá? Para seguir la transmisión, los fanáticos del fútbol español se deben conectarse a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en las plataformas Disney Plus. Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto y todos lo detalles de este encuentro.

Barcelona vs. Espanyol por LaLiga | VIDEO: BarzaTV
Barcelona vs. Espanyol por LaLiga | VIDEO: BarzaTV
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS