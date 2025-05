En el RCDE Stadium, Barcelona vs. Espanyol se ven las caras EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV este jueves 15 de mayo en un partido válido por la fecha 36 de LaLiga. El encuentro está programado para las 2:30 p.m. (hora peruana) e irá por la transmisión de DSPORTS, canal de la parrilla de DIRECTV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 3:30 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 4:30 p.m. No dejes de consultar los canales de TV y horarios aquí. ¡Sigue el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles e incidencias en Depor!

Barcelona se prepara para el partido ante Espanyol. (Video: Barcelona)