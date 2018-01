Barcelona vs. Espanyol chocan este miércoles en el RCDE Stadium por la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey 2017-18. El partido, en el que serán bajas sensibles Javier Mascherano y Andrés Iniesta por lesiones, aunque no graves, está programado para las 3 de la tarde (hora peruana y 9 de la noche en España) y será transmitido EN VIVO Y EN DIRECTO para toda América Latina a través de la señal de DirecTV. Recuerda también puedes seguir ONLINE todos los detalles en esta nota de Depor.com.



Los azulgrana inician el segundo tramo del campeonato con pie firme y, tras cerrar la primera vuelta de la Liga Santander, vuelven a la Copa del Rey, donde se medirán en dos ocasiones a los españolistas, con los que se volverán a verse las caras en la Liga el 4 de febrero, también en el RCDE Stadium.



Ernesto Valverde no podrá contar con el lesionado Dembélé, y también dará descanso a Andrés Iniesta, que tras el partido contra la Real Sociedad acabó con una sobrecarga muscular. Tampoco se espera la presencia de Nélson Semedo, tras unos días de baja por amigdalitis. Umtiti sigue de baja y Valverde tampoco puede echar mano de Yerry Mina ya que todavía no cuenta con su carta pase.



País Hora Canal España 9:00 pm. Antena 3 Perú 3:00 pm. DirecTV 610 Colombia 3:00 pm. DirecTV Ecuador 3:00 pm. DirecTV Argentina 5:00 pm. DirecTV Chile 5:00 pm. - México 2:00 pm. -

En todo caso, el Espanyol están en uno de sus mejores momentos de juego y resultados, ya que encadena cuatro partidos sin perder, y no renuncia a nada ante el eterno rival, pese a asumir que el cuadro azulgrana atraviesa una fase brillante de rendimiento.



La actitud del vestuario blanquiazul es muy positiva. Tras el empate ante el Athletic, en el que se notó el desgaste de la Copa del Rey, pasar a semifinales no es visto como una utopía. El torneo del KO ilusiona históricamente al club y saldrán a competir.



El técnico, Quique Sánchez Flores, no podrá contar con los centrocampistas Jurado, Marc Roca ni el central Sergio Sánchez. El delantero Sergio García sigue sin entrar. Por otra parte, son altas el extremo argentino Pablo Piatti, recuperado de sus molestias, y los medios Javi Fuego y David López, que vuelven tras sanción.



Muchas de las esperanzas blanquiazules están puestas en el delantero Gerard Moreno. El atacante es el máximo realizador del equipo con once dianas entre liga y Copa del Rey y la afición confía en que pueda alargar su buena dinámica mañana, pese a que nunca le ha marcado al Barça.



La última vez que el Espanyol ganó al Barcelona en su estadio fue en la temporada 2006-07: 3-1 en la jornada 18. En la campaña 2015-16, los pericos empataron, sin goles, en el RCDE Stadium. El balance histórico es, de todos modos, contundentemente favorable a los azulgrana

La historia de los derbis en la Copa del Rey es claramente azulgrana, ya que en los anteriores dieciocho precedentes, el Espanyol sólo ha doblegado en cinco ocasiones a los azulgrana, siendo la última en la edición 1960-61, en la que un doble triunfo blanquiazul (3-2 y 1-0) permitió al equipo perico entrar en cuartos.



Desde entonces, en los siguientes nueve emparejamientos, el Barça siempre ha pasado ronda, y sólo ha cedido una derrota y dos empates en dieciocho partidos. En el último pulso, hace dos temporadas, el Barcelona volvió a eliminar a su rival, en los octavos de final de la edición 2015-16, por una doble victoria (4-1 y 2-0).



Barcelona vs. Espanyol: alineaciones probables



Barcelona: Cillessen; Aleix Vidal, Mascherano, Vermaelen, Digne; Rakitic, Paulinho, Denis Suárez, André Gomes; Messi y Luis Suárez.



Espanyol: Pau López; Javi López, Óscar Duarte, Mario Hermoso, Aarón; Granero, Darder, David López, Piatti; Baptistao y Gerard Moreno.