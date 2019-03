Barcelona vs. Espanyol en el Camp Nou: fecha, hora y canales del derbi por Liga Santander

Barcelona y Espanyol juegan este sábado por una nueva fecha de la Liga Santander en el Camp Nou. Una nueva edición del 'Derbi Catalán' tendrá como gran protagonista a Lionel Messi que regresa tras jugar por la fecha FIFA con la Selección de Argentina. Conoce cuándo y cómo ver el partido. Podrás seguir el MINUTO A MINUTO por Depor.com

El partido significará el regreso de Messi y Luis Suárez, quien sufrió un problema en el tobillo. Ambos podrán ser utilizados por Ernesto Valverde para disputar el partido por la fecha 29 del torneo español.

Barcelona vs. Espanyol: horarios en el mundo y canales

México 9:15 am. | Sky HD

Perú 10:15 am. | DirecTV Sports

Ecuador 10:15 am. | DirecTV Sports

Colombia 10:15 am. | DirecTV Sports

Bolivia 11:15 am. | Tigo Sports

Venezuela 11:15 am. | DirecTV Sports

Argentina 12:15 am. | DirecTV Sports

Chile 12:15 am. | DirecTV Sports

Uruguay 12:15 am. | DirecTV Sports

Brasil 1:15 pm. | Fox Premium

España 4:15 pm. | BeIN Sports, Movistar +

Los delanteros de Barcelona Lionel Messi , que sufre dolores en el pubis, y Luis Suárez, con un problema de tobillo, están disponibles para jugar el sábado contra el Espanyol, anunció este viernes el club español, que no podrá contar con el francés Ousmane Dembélé, lesionado en un muslo.

"Leo viene arrastrando molestias desde hace tiempo. Estamos cuidándolo desde antes de Navidad, intentando que vayan remitiendo. En su selección ocurrió algo parecido. Ha tenido descanso, se encuentra mejor y tendremos cuidado con Messi por lo fundamental que vienen los partidos", señaló el técnico Ernesto Valverde, prudente sobre el estado de Messi, que recibió el alta.

El delantero uruguayo recibió el alta médica y entró en la convocatoria que el entrenador del Barcelona, Valverde, dio tras el entrenamiento de este viernes para medirse mañana al Espanyol en el derbi liguero del Camp Nou.

Suárez, que sufrió un esguince en el tobillo derecho en el último partido de LaLiga Santander ante el Real Betis, se ejercitó hoy con normalidad y entró en la lista del conjunto azulgrana.



Quien se quedó fuera de la convocatoria fue el portero Jasper Cillessen, que regresó de la concentración con la selección holandesa con unas molestias en la cadera izquierda.



El Espanyol llega a este compromiso tras haber sumado un empate contra el Athletic Club y una derrota frente al Sevilla. Ganar fuera de casa es la gran asignatura pendiente de la temporada para los blanquiazules: sólo han sumado un triunfo fuera y, además, el Barcelona únicamente ha cedido una derrota en el Camp Nou.



Barcelona vs. Espanyol: programación de Liga Santander

