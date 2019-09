¿Otra vez, Dembélé? El francés vuelve a caer lesionado y queda descartado para el Barza vs. Getafe Ousmane Dembélé sufre molestias en el muslo izquierdo y no será parte del Barcelona vs. Getafe por Liga Santander.

Ousmane Dembélé llegó al Barcelona procedente del Borussia Dortmund. (Getty)