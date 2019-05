Barcelona vs. Getafe: se miden en el Camp Nou por fecha 37 de la Liga Santander 2019

Barcelona vs. Getafe EN VIVO: se enfrentarán este domingo ONLINE TV | EN DIRECTO | Stream en el Estadio Camp Nou por la fecha 37 de LaLiga Santander 2019. Este choque, que será transmitido a Latinoamérica por ESPN, está programado para que empiece a las 11:30 a.m. hora peruana y mexicana, en tanto que en el territorio de España irá a las 6:30 p.m. (vía Bein Sports).

Ya campeón del torneo local pero dolido por la eliminación de la Champions League, el plantel culé se despedirá de su gente en duelo ante los de Madrid. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Camp Nou.

Barcelona vs. Getafe: horarios en el mundo



México - 11:30 a.m.

Ecuador - 11:30 a.m.

Perú - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

Bolivia - 12:30 p.m.

Chile - 12:30 p.m.

Paraguay - 12:30 p.m.

Argentina - 12:30 p.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

España - 6:30 p.m.

Barcelona vuelve a su estadio, esta vez frente al Getafe, luego de ver cómo se les escapaba en Anfield una renta de tres goles (3-0 en la ida, 4-0 en la vuelta), y quedar eliminados de la Champions League, algo que ya les ocurriera la temporada pasada en los cuartos de final, cuando la Roma remontó con un 3-0 en la vuelta, el 4-1 cosechado en la ida jugada en territorio catalán.

El terremoto que ha sacudido al 'Barza', del técnico Ernesto Valverde, tras la debacle europea, se trasladará al Camp Nou. El cuadro catalán, que no se juega nada en lo clasificatorio, tendrá que sacar a relucir su carácter para demostrar ante su afición que lo ocurrido el pasado martes fue solo el enésimo accidente.

Para el compromiso contra Getafe, Barcelona podría presentar una alineación llena de jugadores poco habituales o algunos canteranos, como Riqui Puig y Moussa Wagué. También, el portero holandés Jasper Cillessen, que podría abandonar el club a finales de curso buscando más oportunidades de acorde con su calidad, podría tener una oportunidad de despedirse de los aficionados de Barcelona.



El técnico azulgrana solo cuenta con tres bajas para recibir al Getafe: la de 'Rafinha' Alcantara, lesionado de larga duración, la de Ousmane Dembélé, con una rotura en el bíceps femoral, y la de Luis Suárez, que pasó este jueves por el quirófano.

Por su parte, Getafe que espera lograr algo positivo de su visita al Camp Nou para llegar con opciones de mantener la cuarta plaza en la última jornada, que lo clasificaría a la próxima edición de la Champions League.

Con 58 puntos, el equipo madrileño aventaja en tres a Valencia y Sevilla, pero con el conjunto valenciano tiene perdida la diferencia de goles, por lo que una derrota en el Camp Nou unida a un triunfo del equipo de Marcelino contra el Alavés le quitaría la cuarta plaza.



Barcelona vs. Getafe: posibles alineaciones

Barcelona: Cillessen; Moussa Wagué, Umtiti, Lenglet, Semedo; Arthur, Arturo Vidal, Aleñá; Malcom, Messi y Coutinho.

Getafe: Soria; Suárez, Miquel, Dakoman, Cabrera; Foulquier, Arambarri, Maksimovic, Olivera; Rodríguez y Molina.

(Fuente: EFE)

Liga Santander

