Barcelona vs. Getafe: fecha, horarios y canales del partidazo vía ESPN 2 por la jornada 7 de Liga Santander

Barcelona y Getafe se miden este sábado vía ESPN 2, Sky Sports y Movistar LaLiga por la jornada 7 de LaLiga Santander 2019-20 desde el Coliseum Alfonso Pérez. Se viene un partidazo entre los 'Azulgranas', un equipo remodelado, y unos rivales que saltarán al campo con lo mejor de su arsenal.



Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.



Sin el argentino Lionel Messi, lesionado, y con la autoestima bajo mínimos como visitante, el Barcelona visita a Getafe en busca de un punto de inflexión que le permita acabar con la irregularidad en LaLiga. A pesar de los tres puntos balsámicos sumados entre semana contra el Villarreal (2-1), el vigente campeón no ha desvanecido las dudas lejos del Camp Nou, donde todavía no ha celebrado una victoria liguera.



Barcelona vs. Getafe: horarios y canales en el mundo

Perú: 9:00 a.m. | ESPN 2

México: 9:00 a.m. | Sky Sports

Colombia: 9:00 a.m. | ESPN 2

Ecuador: 9:00 a.m. | ESPN 2

Chile: 11:00 a.m. | ESPN 2

Argentina: 11:00 a.m. | ESPN 2

Brasil: 11:00 a.m. | ESPN Brasil

España: 4:00 p.m. | Movistar LaLiga y LaLiga TV

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, dijo que no sabe cuándo volverá a jugar Lionel Messi tras una nueva lesión del delantero argentino, que no estará presente el sábado en el partido de Liga contra Getafe. El Barça buscará su primera victoria fuera de casa en ocho partidos en las distintas competiciones en las que participa.



Messi, máximo goleador de todos los tiempos del club catalán, no ha logrado completar los 90 minutos en ningún partido de esta temporada por una serie de lesiones y tuvo que ser sustituido el martes en el descanso de la victoria 2-1 el martes sobre Villarreal por un problema en el aductor del muslo izquierdo.



“No sé cuánto tiempo estará de baja, espero que pronto esté de vuelta”, dijo Valverde el viernes en una rueda de prensa. “En principio no tiene una lesión grave, es una pequeña elongación ... hay que esperar a la semana que viene”. Messi fue descartado para viajar a Getafe y tratará de recuperarse para el partido de Liga de Campeones en el Camp Nou contra el Inter de Milán el miércoles y para un difícil partido de liga en casa contra el Sevilla al domingo siguiente.



“Si está Leo tenemos unas fortalezas determinadas y si no, nos falta un jugador desequilibrante”, sostuvo Valverde. “Pero tenemos recursos para manejarnos en diferentes situaciones. Es un contratiempo pero hay que continuar”. Así, sexto clasificado, el Barça afronta una jornada importante si quiere reducir distancias con el Real Madrid, líder con cuatro puntos más, y el Atlético de Madrid, situado a tres puntos, dos rivales directos que este sábado se ven las caras en el Wanda Metropolitano.



Ansu Fati es baja por lesión en Barcelona

El Barcelona dio a conocer la lista de convocados para viajar a Getafe, donde este sábado (16.00 horas) el delantero Ansu Fati será baja, debido a unas molestias tendinosas en la rodilla derecha. Después del último entrenamiento, que tuvo lugar este viernes en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí, la entidad catalana informó que la evolución de la lesión del jugador del juvenil A marcará la disponibilidad con vistas a los próximos encuentros.



La baja de Ansu se suma a las ausencias ya conocidas de Lionel Messi, Jordi Alba y Samuel Umtiti, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Esta es la lista de convocados del Barcelona para jugar este sábado en el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Busquets, Todibo, Arthur, Suárez, Dembélé, Neto, Lenglet, Wague, Griezmann, Aleñá, Sergi Roberto, De Jong, Vidal, Junior y Carles Pérez

Barcelona vs. Getafe: alineaciones probables

Barcelona : Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Busquets, De Jong, Arthur; Dembélé, Griezmann y Suárez.



Getafe: Soria; Damián, Djené, Cabrera, Nyom; Jason, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Jaime Mata y Jorge Molina.

