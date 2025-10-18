Barcelona vs. Girona por LaLiga. (Diseño: Christian Marlow)
Barcelona vs. Girona por LaLiga. (Diseño: Christian Marlow)

vs. juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 18 de octubre, en un partido válido por la fecha 9 de . ¿A qué transmiten y cuáles son los horarios del partido? El encuentro está programado para las 9:15 a.m. (hora peruana) por la transmisión de ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 10:15 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 11:15 a.m.

Barcelona vs. Girona por LaLiga. (Video: FC Barcelona)

