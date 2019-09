Dejó en casa a varios: Barcelona 'pasa' de Dembélé pero no de Messi para jugar ante Granada por LaLiga

A por los tres puntos como visitante. Barcelona vuelve a escena en LaLiga Santander este sábado contra Granada en el Nuevo Estadio Los Cármenes, y lo hará luego de su último empate 0-0 frente al Borussia Dortmund alemán por la primera jornada de la Champions League 2019-20. Es así que el conjunto 'Azulgrana', ya con Lionel Messi de vuelta tras su lesión, saldrá a por todo ante los locales con el único objetivo de tomar el liderato del torneo.

No obstante, hay que destacar también la ausencia de algunos jugadores en la lista dada por el entrenador español Ernesto Valverde este viernes. Este es el caso del francés Ousmane Dembélé, el joven senegalés Moussa Wagué y el canterano Carles Aleñá. Sobre el primero de estos, la noticia de su no llamado acaparó la atención pues había entrenado con normalidad con el resto del grupo.

Pero, consciente de las últimas lesiones que lo han dejado fuera de las canchas en los últimos meses, parece ser que Valverde ha optado esta vez por no forzar su regreso. Dembélé acaba de recuperarse de una rotura fibrilar en el muslo izquierdo. En la rueda de prensa, el DT del Barza dejó en claro que "no le pediremos nada que no le pidamos a los demás. Que luche porque no le quiten el puesto''.



En el caso de Wagué y Aleñá, su ausencia se debe a una decisión técnica del club, que prefirió contar con Carles Pérez y Ansu Fati, quien se ha convertido en la gran sensación azulgrana y su nombre no podía faltar entre los elegidos. El resto de los convocados por el Barcelona son: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Todibo, Arthur, Suárez, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Sergi Roberto, De Jong, Arturo Vidal, Junior Firpo, Carles Pérez y Ansu Fati.



Ansu Fati ya es un español más en el Barcelona

El delantero del Barcelona, Ansu Fati , de 16 años, podrá jugar con la selección española el Mundial sub 17 que comienza el próximo mes en Brasil, tras ser naturalizado español. Sin embargo, para mala suerte de los 'Azulgranas', no podrá estar en el 'Clásico' ante Real Madrid por LaLiga Santander.



El Consejo de Ministros concedió este viernes la nacionalidad española al futbolista, que debutó con el primer equipo azulgrana el pasado 25 de agosto, en la segunda jornada de LaLiga, con 16 años. Nacido en Guinea-Bissau, Anssumane Fati, se convirtió entonces en el segundo jugador más joven en vestir la elástica del Barcelona tras Vicenç Martínez Alama.

► "Profundo malestar y cabreo": la decisión de Zidane que ha encendido a la directiva del Real Madrid



► Zidane no llega a Navidad: Florentino revela a sus allegados a quién quiere como nuevo DT de Real Madrid



► Todo un 'Chaval': Fati ya es español, jugará el Mundial Sub 17 y Real Madrid esboza una sonrisa



► ¡Con más de una sorpresa! Brasil dejó afuera a Vinicius de lista convocados para amistosos en octubre