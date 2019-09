Barcelona vs. Granada: fecha, horarios y canales en Los Cármenes por jornada 5 de LaLiga Santander 2019

Barcelona y Granada se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía ESPN, Sky Sports y Movistar LaLiga ONLINE TV por la jornada 5 de LaLiga Santander 2019-20 desde el Nuevo Estadio de Los Cármenes. Revisa la transmisión del partido para toda Latinoamérica STREAM desde las 14:00 horas en Perú y en México. Sigue el MINUTO A MINUTO por la web Depor.com. Se viene un partidazo entre los 'Azulgranas', un equipo remodelado, y unos rivales que saltarán al campo con lo mejor de su arsenal. El argentino Lionel Messi podría sumar sus primeros minutos en el campeonato español.



Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Barcelona y Granada.



El Granada persigue este sábado su tercera victoria consecutiva tras las logradas ante Espanyol (0-3) y Celta (0-2) ante un Barcelona que llega al Nuevo Los Cármenes sin haber sido capaz aún de ganar a domicilio y que podrá contar, en principio, con los recuperados Lionel Messi y Ousmane Dembelé. El '10' viene de jugar en la Champions League ante el Borussia Dortmund alemán y apunta a ser titular en el conjunto 'culé'.



Barcelona vs. Granada: horarios y canales en el mundo

Perú: 2:00 p.m. | ESPN Internacional

México: 2:00 p.m. | Sky Sports

Colombia: 2:00 p.m. | ESPN Internacional

Ecuador: 2:00 p.m. | ESPN Internacional

Chile: 4:00 p.m. | ESPN Internacional

Argentina: 4:00 p.m. | ESPN Internacional

Brasil: 4:00 p.m. | ESPN Internacional

España: 9:00 p.m. | Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar

El técnico barcelonista, Ernesto Valverde, admitió este viernes que su equipo tiene que cambiar su dinámica como visitante en Granada, después de que aun no haya ganado ningún partido fuera del Camp Nou desde el inicio de la temporada. "Fuera de casa no estamos consiguiendo los resultados que esperábamos. Nos está costando", insistió el entrenador azulgrana.



Valverde analizó que su equipo "no está hacienda efectiva la posesión del balón" que tiene en los partidos fuera de casa, a diferencia de lo que ocurre en el Camp Nou. "Tenemos más el balón, pero no tenemos más llegadas que el rival. Tenemos que ser más decisivos, más verticales, más contundentes. En casa estamos jugando mejor en ese ultimo tramo, fuera de casa nos está costando", admitió.



En cuanto al Granada, Valverde comentó que está firmando "un buen arranque de temporada" y recordó que los equipos recién ascendidos son peligrosos a principios de curso como ya ocurrió en Pamplona. "Está en una buena dinámica y de ahí su arranque. Es un partido difícil en el que vamos obligados porque en las dos salidas anteriores no hemos ganado y queremos ganar", añadió.



Habló Valverde sobre Ansu Fati y su nacionalización como español que le podría suponer disputar el Mundial sub 17 y perderse hasta siete partidos con el Barça. "Vamos a esperar a que lo convoquen. Ya veremos. Sería un contratiempo porque perdemos un jugador que nos da cosas y no sabemos lo que puede ocurrir (en cuanto a lesiones) en este tramo", insistió.



En todo caso, el técnico quiso aclarar que si Ansu Fati o Carles Pérez han jugado no se debe únicamente a las bajas que ha tenido el equipo en este inicio de campeonato en la línea delantera. "Que hayan jugado se puede ver de muchas maneras. La manera correcta es que juegan porque se lo merecen, no porque haya bajas. En un momento determinado pueden salir (a jugar), pero después hay que aprovechar la oportunidad", dijo.



No cree que la irrupción de Fati le haya supuesto a Ousmane Dembélé perder su puesto en el equipo y recordó Valverde que estos dos jugadores no han coincidido hasta el momento ni siquiera en los entrenamientos. A Messi, que regresó al equipo en la última media hora del partido ante el Dortmund después de un mes y medio de baja, lo vio "bien" ante la exigencia del partido.



Ansu Fati recibe la nacionalidad española

El delantero del Barcelona, Ansu Fati, de 16 años, podrá jugar con la selección española el Mundial sub'17 que comienza el próximo mes en Brasil, tras ser naturalizado español. El Consejo de Ministros concedió este viernes la nacionalidad española al futbolista, que debutó con el primer equipo azulgrana el pasado 25 de agosto, en la segunda jornada de Liga, con 16 años.



Nacido en Guinea-Bissau el 31 de diciembre de 2002, Anssumane Fati se convirtió entonces en el segundo jugador más joven en vestir la elástica del Barcelona tras Vicenç Martínez Alama, que lo hizo en la campaña 1941-42 cuando tenía 16 años y 280 días. El pasado 31 de agosto Ansu Fati se convirtió en Pamplona en el barcelonista más joven (16 años y 304 días) en marcar con el equipo en LaLiga, al superar a Bojan Krkic y Lionel Messi.



En su reunión de hoy y a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por los que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a Anu Fati, lo que le permitirá participar en el próximo Campeonato del Mundo de Brasil Sub-17, que dará comienzo el día 26 de octubre.

Barcelona vs. Granada: alineaciones probables

Granada : Rui Silva; Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Azeez, Yangel Herrera, Montoro; Antonio Puertas, Machís y Soldado.



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Busquets, de Jong, Rakitic; Messi, Suárez y Griezmann.



