Ansu Fati tuvo un espectacular inicio de temporada en el FC Barcelona con cinco goles marcados entre todas las competiciones. El canterano iba directo a ser la gran figura de la campaña 2020-21, pero una lesión se le atravesó en el camino, dejándolo por varios meses fuera de las canchas. Tras ser operado por una rotura en el menisco interno de la rodilla izquierda, se estimaba que el futbolista formado en La Masía volviera a jugar a fines de marzo, no obstante, su reaparición tardará un poco más.

Según informa este sábado el diario ‘Mundo Deportivo’, la recuperación de Ansu Fati va por buen camino, pero tanto el cuerpo médico del Barcelona como el jugador prefieren no arriesgar, por lo que el joven delantero volvería a las canchas recién a inicios de abril. De hecho, en Can Barça lo cuidan tanto que aún no quieren que toque balón.

“Fuentes del entorno del club y del jugador explican que la evolución es buena pero lenta y que su regreso previsto para finales de marzo se alarga un poco más, hasta entrado el mes de abril. De hecho, han concretado a MD que todavía no está en la fase de tocar el balón”, informa la citada fuente.

A pesar de que el Barcelona se encuentra en plena lucha por LaLiga y Copa del Rey, el cuerpo técnico no quiere apurar la vuelta de Ansu Fati. Estiman que se vuelta a los entrenamientos debe darse cuando se cumplan las garantías de una buena recuperación. Solo queda esperar.

Ansu Fati está valorizado en 80 millones de euros. (AFP)

Otros vuelven

Ronald Araujo volvió a entrenar con el grupo con normalidad este sábado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y apunta que será la gran novedad de la convocatoria de Ronald Koeman para enfrentarse al Huesca en el Camp Nou el lunes.

Araujo, que no viajó a París a pesar de entrenarse con el grupo en la sesión previa al partido de Liga de Campeones ante el PSG porque el técnico holandés no quiso arriesgar, está recuperado de su lesión en el tobillo izquierdo, de la cual se resintió en el triunfo por 0-2 del Barcelona ante el Sevilla del 27 de febrero, justo el día de su reaparición.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO