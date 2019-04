Sin Lionel Messi: Barcelona vs. Huesca juegan en El Alcoraz por Liga Santander 2019

Barcelona vs. Huesca juegan (EN VIVO y EN DIRECTO / vía ESPN 2 y BeIN Sports / 9:15 a.m.) este sábado por la fecha 32 de LaLiga Santander, en el estadio El Alcoraz de Huesca, desde las 9:15 a.m. (hora peruana). Sigue el MINUTO A MINUTO del partido por Depor.com. Lionel Messi no ha sido convocado por decisión técnica.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Barcelona y Huesca.



ESPN 2 transmite este choque en Sudamérica. En México y Centroamérica vía Sky HD. En Alemania, Italia y Japón por DAZN. En Francia, España y Estados Unidos vía beIN Sports. Streaming internacional HD por Facebook Live, Radio Barca y Bet365.

Barcelona vs. Huesca: horarios en el mundo

08:15 horas en México

09:15 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

10:15 horas en Venezuela, Bolivia

11:15 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

15:15 horas en España, Italia, Francia, Alemania

17:15 horas en Catar y Arabia Saudita

22:15 horas en China

23:15 horas en Japón y Corea del Sur

Barcelona va a la casa del Huesca, posiblemente sin Lionel Messi, en busca de una victoria que lo acerque al título de liga. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este choque.

El equipo catalán, líder absoluto de LaLiga Santander, jugará en casa del colero Huesca, con un ojo puesto en el partido contra Manchester United por el boleto a semifinales de la Champions League.



Barcelona tiene la Liga en la bolsillo, luego de su victoria el pasado fin de semana ante Atlético de Madrid (2-0), su más inmediato perseguidor, que tiene ahora a once puntos a falta de siete jornadas para el final.



Una victoria en Huesca, acercaría a los culés a su objetivo liguero. Solo le harían falta dos triunfos y un empate para proclamarse campeón sin importar lo que hagan sus perseguidores, aunque el título llegaría antes si Atlético de Madrid y Real Madrid, tercero a 13 unidades de distancia, tropiezan.



Barcelona viene de vencer el miércoles al Manchester United (1-0), en Old Trafford, en duelo de ida de cuartos de final de la Champions League. La revancha se juega este martes y el técnico Ernesto Valverde adelantó que utilizará algunos jugadores suplentes en Huesca.



"Tenemos poco margen y la eliminatoria continua abierta. Sí es posible que haya cambios en el partido del sábado" , expresó Valverde.



Lionel Messi , quien sufrió un fuerte golpe en la nariz en el encuentro en Manchester, aunque sin mayores consecuencias, podría tener descanso. Gerard Piqué y Luis Suárez no estarán por suspensión.



Malcom, Kevin Prince Boateng y Ousmane Dembélé, este último saliendo de una lesión, podrían sumar minutos en esta jornada liguera.



Huesca , colero absoluto del fútbol español con 24 puntos, viene de empatar 2-2 en campo del Levante y urge una victoria para tentar la salvación.

Barcelona vs. Huesca: alineaciones probables

Huesca : Santamaría; Miramón, Pulido, Etxeita, Galán; Moi Gómez, Rivera, Musto, Juanpi o Ferreiro; "Chimy" Avila, Enric Gallego.



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Lenglet, Samuel Umtiti, Semedo; Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Aleñá, Malcom, Coutinho, Boateng.



