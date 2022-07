A pocas horas del partido entre FC Barcelona vs. Inter Miami, el primero de los azulgranas en la gira por Estados Unidos, prensa catalana revela que la llegada de Robert Lewandowski no ha dejado contentos a todos los delanteros del cuadro español. Según el diario El Nacional, el fichaje del polaco tiene preocupado a Ferran Torres, que siente que perderá espacio en la pizarra de Xavi Hernández y no descarta salir en el presente mercado de pases de verano a pesar de que llegó al Spotify Camp Nou recién a inicios de año desde el Manchester City.

La citada fuente informa este martes que el atacante español siente que dejará de ser el indiscutible del entrenador ante la presencia de Lewandowski. Su posición predilecta es la de centrodelantero, pero el egarense tendría el puesto reservado para el exjugador del Bayern Munich. A su presencia hay que sumar las de Raphinha, Dembélé y Aubameyang.

“Ferran podría dejar de ser titular o incluso estar cerca de la puerta de salida, ya que Ousmane Dembélé ha sido innegablemente el mejor extremo blaugrana durante la temporada pasada y la llegada de Raphinha significa más competencia todavía”, publica El Nacional sobre el futuro del exfutbolista del Valencia.

El engreído de Xavi Hernández





Desde su llegada del Manchester City en el mercado de invierno pasado, por 55 millones de euros, Ferran Torres fue indiscutible para el DT del Barcelona. Llegó al Camp Nou y jugó todo al lado de Aubameyang a pesar del buen momento en el que estaba el neerlandés Memphis Depay. Si bien marcó goles importantes, como ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el de Foios pudo tener mejores números.

En sus primeros meses como culé, Torres, que además de centrodelantero también puede jugar como extremo por cualquier banda, cerró la temporada 2021-22 con seis goles y seis asistencias en un total de 23 partidos entre LaLiga Santander (17) y UEFA Europa League (6).





¿A qué hora juega el Barcelona?





El equipo de Xavi Hernández enfrentará a Inter Miami este martes 19 de julio a las 7 de la noche (hora de Perú y Colombia). El duelo se llevará a cabo en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale y será transmitido por las señales de Barça TV y DIRECTV Sports para América. El cuadro de la ciudad condal llega tras un empate ante Olot en su primera prueba de la campaña.





