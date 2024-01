Barcelona vs. Las Palmas se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este jueves 4 de enero por la fecha 19 de LaLiga de España. El compromiso se llevará a cabo en el Estadio de Gran Canaria y está programado para arrancar desde las 3:30 de la tarde (hora peruana, y seis más en España). Será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. En tanto, en territorio español se podrá ver por Movistar La Liga. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Barcelona vs. Las Palmas: los culés se preparan para el partido por LaLiga. (Video: Barcelona)

Barcelona vs. Las Palmas: alienaciones probables

FC Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen, Joao Cancelo; De Jong, Sergi Roberto, Gundogan; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Joao Félix

Las Palmas: Vallés, Suárez, Coco, Mármol, Cardona, Marvin Park, Muñoz, Perrone, Rodrigíguez, Munir el Haddadi, Marc Cardona.