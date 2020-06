Barcelona vs. Leganés se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la fecha 29 de LaLiga Santander desde la 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión se encuentra a cargo de DIRECTV Sports, DIRECTV GO, beIN SPORTS y Movistar LaLiga. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Con la presencia de Lionel Messi, el equipo de Ernesto Valverde sale con todo a la marcha en un choque no apto para cardíacos en el campeonato español.

Motivado por su goleada sobre Mallorca, Barcelona buscará dar otro paso más hacia el título de LaLiga, cuando reciba a Leganés, que viene de perder 2-1 a manos de Real Valladolid. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Camp Nou.

Barcelona vs. Leganés: horarios y canales del partido

México - 3:00 p.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Perú - 3:00 p.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Ecuador - 3:00 p.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Colombia - 3:00 p.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Bolivia - 4:00 p.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Venezuela - 4:00 p.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Chile - 4:00 p.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Paraguay - 4:00 p.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Argentina - 5:00 p.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Uruguay - 5:00 p.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Brasil - 5:00 p.m.

España - 10:00 p.m. | Movistar LaLiga

Como si el tiempo de receso por la pandemia del coronavirus no hubiese perjudicado en nada, el FC Barcelona aplastó (4-0) al Mallorca a domicilio, con un gol de Lionel Messi y una doble asistencia del argentino. De esa forma, el elenco azulgrana (1° con 61 puntos) aseguró el primer lugar, pese a la victoria dominical de Real Madrid (2° con 59) sobre el Eibar.

Barcelona volverá a presentarse en el Camp Nou, donde ganó 1-0 a Real Sociedad, el 7 de marzo, en su último juego en casa. La diferencia es que ahora, con las medidas de protocolo de LaLiga, no habrá público en las tribunas. Sí habrá, más bien, un especial homenaje musical en memoria de las víctimas de COVID-19, además del minuto de silencio y el mensaje “Aquí jugamos todos”, en una enorme pancarta en un sector del recinto.

“No sé en qué medida nos puede afectar. Preferiríamos estar con público, pero sabemos que no va a ser posible y hay que adaptarse. Esperemos que no nos afecte y hacer un buen partido y ganar. Preferiría hacerlo con público, así se pierde parte de su esencia. Pero es lo que toca y hay que adaptarse”, comentó el entrenador del Barcelona, Quique Setién.

En el plano futbolístico, Setién aseguró que realizará algunas variantes, respecto al equipo titular que usó en el duelo frente a Mallorca. “Va a haber cambios y los habrá a medida que vayan transcurriendo los partidos y también habrá cómo reaccionan los jugadores, no quiero que lleguen agotados”, indicó.

Asimismo, Setién se refirió al Leganés, que está en el penúltimo puesto con 23 unidades y luchando por la permanencia en la Primera División. "Es una de sus últimas oportunidades de mantener la categoría, pero nosotros también queremos mantener la ventaja sobre nuestro competidor y queremos ganar”, dijo.

Será un duelo aparte para el delantero Martin Braithwaite, por su pasado en el rival de turno. "Los conozco, sé cómo juegan. Queremos ganar la Liga, así que debemos ganar para seguir sumando”, manifestó el danés.

Barcelona vs. Leganés: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; De Jong, Arthur, Rakitic; Messi, Braithwaite y Griezmann.

Leganés: Cuéllar; Rosales, Bustinza, Omeruo, Awaziem, Jonathan Silva; Rubén Pérez, Amadou, Kevin Rodrigues; Eraso y Carrillo.