Más de tres meses después de haber fichado por la Juventus, Arthur Melo ha hablado por primera vez sobre su salida del FC Barcelona en el verano pasado. Como era de esperarse, el brasileño criticó a la directiva por la forma en la que se gestionó su marcha, aunque mostró agradecimiento por todo lo que el club catalán le dio.

“Hubo más ruido del que me hubiera gustado. Una vez que supe que me iba a marchar, quería hacer las cosas bien. El Barcelona me había dado mucho. Fue el club que me abrió las puertas de Europa, un sueño que tenía desde niño. Un club con una gran historia y con una gran historia de futbolistas brasileños”, dijo Arthur a ‘Marca’.

“No sé si se portaron bien, eso siempre es subjetivo y seguro que ellos creen que sí. Es difícil hablar. Yo tengo mi versión, mi historia y me hubiera gustado que alguna cosa hubiera sido diferente, pero igual para ellos todo fue como debía ser. Y seguramente creerán que debieron hacer las cosas como las hicieron”, agregó el volante de la Juventus.

Arthur jugó en Gremio antes de fichar por Barcelona. (Foto: Marca)

Por otro lado, el brasileño de 24 años comparó a Cristiano Ronaldo de Lionel Messi. El ex Gremio habló maravillas del portugués y reveló la ayuda ha recibido del ‘7′ en sus primeros meses como jugador de la ‘Vecchia Signora’.

“Son campeones por encima de todo. En esto, Messi y Ronaldo son idénticos. Concentrados de principio a fin, siempre. Si marcan tres goles, inmediatamente piensan en el cuarto, nunca se desconectan, es impresionante y al mismo tiempo motivador, porque te empuja a dar lo mejor de ti”, explicó el de Goiás.

“Comparado con Messi, Ronaldo habla más y es más accesible. Nunca retrocede si hay una necesidad de ayudar a un compañero y siempre le pone una determinación feroz. Entrena como un animal, no sabe de descansos y te anima a dar lo mejor de ti. También me dice qué comer, no deja nada al azar”, finalizó.





TE PUEDE INTERESAR