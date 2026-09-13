vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 5 de . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Perú, el duelo se podrá ver por la señal de DIRECTV y DGO. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 9:15 a.m. en Perú. El partido se disputará este domingo 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de Valencia.

Barcelona vs. Levante se enfrentan por la jornada 5 de LaLiga. (Video: Barcelona)
Barcelona vs. Levante se enfrentan por la jornada 5 de LaLiga. (Video: Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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