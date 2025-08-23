Gol de Iván Romero, Barcelona 0-1 Levante. (Video: BeIn)
Gol de Iván Romero, Barcelona 0-1 Levante. (Video: BeIn)

Sobre los 16 minutos del primer tiempo llegó la sorpresa en el Ciudad de Valencia. Cuando estaba lanzado al ataque, un efectivo contragolpe le dio a el primer gol del partido. Un cambio de frente acabó en un pase de Jeremy Toljan para Iván Romero, quien hizo un buen regate dentro del área y definió rasante para vencer al portero Joan García. Y en las postrimerías del primer tiempo, José Luis Morales de penal aumentó la cuenta. Los ‘granotas’ dan la sorpresa por la fecha 2 de .

El 2-0 de Morales ante Barcelona


Gol de José Luis Morales, Barcelona 0-2 Levante. (Video: ESPN)
Gol de José Luis Morales, Barcelona 0-2 Levante. (Video: ESPN)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS