¡Desde Ciudad de Valencia! Guía de horarios y canales del Barcelona vs. Levante EN VIVO por Liga Santander

Barcelona vs. Levante se ven las caras en el estadio Ciudad de Valencia por la jornada 12 de la Liga Santander. Los dirigidos por Ernesto Valverde llegan motivados luego de lograr una abultada victoria ante el Real Valladolid a mitad de semana. Sigue el MINUTO A MINUTO del partido por la web Depor.com. Realmente imperdible.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Barcelona vs. Levante.



La sorpresa en el llamado del Barza pasa por Ousmane Dembélé, quien ya está listo para regresar luego de ser suspendido por dos jornadas. Por su parte, el centrocampista Arthur Melo y el defensa Junior Firpo regresan a una convocatoria en la que hay 19 futbolistas, por lo que el técnico del conjunto azulgrana tendrá que descartar a uno antes del partido.



Barcelona vs. Levante: horarios del partido

Perú: 10:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play



México: 10:00 horas vía Sky HD, Blue To Go Video Everywhere



Estados Unidos: 11:00 horas vía beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA



Argentina: 12:00 horas vía DIRECTV Sports, DIRECTV Play



Colombia: 10:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play



Chile: 12:00 horas en Santiago vía Chilevisión, DIRECTV Sports y DIRECTV Play



Ecuador: 10:00 horas en Quito vía DIRECTV Sports, DIRECTV Play, Canal Uno



España: 16:00 horas vía Mitele Plus, Movistar LaLiga



Uruguay: 12:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play



Venezuela: 11:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play

"Es un equipo que intenta presionar alto y atacar con muchos jugadores. Si te quitan la pelota, tienen un contraataque mortal, con jugadores muy rápidos como Morales o Hernani. Son partidos en los que puede pasar cualquier cosa", afirmó Ernesto Valverde.



Valverde cree que el equipo de Paco López "estaba en un momento de inestabilidad" tras su mal encuentro contra el Espanyol (0-3), "pero en Anoeta (1-2) volvieron a ser el equipo reconocible del año pasado".



En cuanto a su equipo, el preparador extremeño destacó que, tras un mal inicio, "sobre todo fuera de casa, donde nos atrancamos en varios partidos", ha ido "recuperando posiciones", aunque considera que todavía hay margen de mejora.



Ante el Levante, intentará mañana consolidarse en el liderato, probablemente una semana más sin el defensa Samuel Umtiti, que sigue con las molestias en la rodilla izquierda que arrastra desde antes del Mundial.



"Vamos a ver cómo responde al entrenamiento de hoy y, en función de eso, decidiremos. Él ha tenido los problemas que todos conocemos del año anterior, y vamos a ver si lo logramos solucionar entre todos de una vez y pueda tener más continuidad", indicó.



En cualquier caso, Valverde recordó que cuando Umtiti esté al cien por cien recuperado "tendrá que ganarse el puesto" después del "rendimiento altísimo" que está teniendo su compatriota Clement Lenglet.



