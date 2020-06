El líder de LaLiga Santander, FC Barcelona, retomará la competencia española este sábado, cuando se enfrente a Mallorca. Será la primera de las once finales que tendrá al frente el cuadro azulgrana, y de las que espera salir victorioso para gritar campeón. Así lo evidenció el delantero Antoine Griezmann.

“Tenemos las cartas en nuestra mano, hay que hacer 11 buenos partidos y así seremos campeones, estamos preparados para ganar y disfrutar”, confesó el francés, en una entrevista para para el FC Barcelona, divulgada este miércoles, a tres días del choque liguero.

Por otro lado, Griezmann aseguró que el descanso de este tiempo por el coronavirus le va “venido bien” tanto “mental como físicamente”, ya que “necesitaba descansar” y ahora está “a tope”.

“Tenemos muchas ganas de volver,hace mucho que no jugamos un partido oficial. Hemos preparado bien este partido (ante el Mallorca), porque es importante para arrancar bien estas once finales. Tenemos muchas ganas y ojalá salga bien”, insistió.

El delantero recordó que en lo personal “el parón” le vino bien, porque necesitaba descansar. “Hacía cinco años que no tenía tanto descanso, mental y físicamente. Me ha ido bien, porque he podido disfrutar de la familia y ahora estoy a tope”, añadió.

Comentó sobre el entrenamiento realizado sin público en el Camp Nou y aseguró que fue “un poco raro”, aunque necesario para que el equipo se acostumbrara a este ambiente. En todo caso, Antoine Griezmann afirmó que “fue bonito” volver a pisar el estadio azulgrana.

En cuanto al regreso de Luis Suárez, ya recuperado de una lesión que le mantuvo cuatro meses de baja, el francés recordó que el uruguayo es “el nueve, el goleador, el que marca la diferencia en los grandes partidos junto a Leo”.

“Lo hemos echado en falta y es una alegría enorme para nosotros tener un jugador de ese nivel y seguro que nos ayudará”, insistió el francés.

(Con información de EFE)

TE PUEDE INTERESAR