vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO en duelo correspondiente a la fecha 23 del 2025-26. ¿En qué canales se verá la transmisión del partido? Sigue los detalles de este partido por la transmisión cerrada de ESPN y también por su app Disney Plus. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! El choque está pactado para este sábado 7 de febrero desde las 10:15 a.m. y tendrá lugar en el Spotify Camp Nou.

Previa Barcelona vs. Mallorca. (Video: FC Barcelona)
Previa Barcelona vs. Mallorca. (Video: FC Barcelona)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS