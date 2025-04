Barcelona vs. Mallorca se enfrentarán este martes 22 de abril por la jornada 33 de LaLiga, en el Estadio Olímpico de Montjuic. El encuentro, que es fundamental para que los culés puedan asentarse en la punta de la tabla, está programado para las 2:30 de la tarde (hora peruana) y será transmitido a través de ESPN, Disney Plus, DirecTV (DGO) y Movistar TV. Asimismo, te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo mantendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a la 3:30 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 4:30 de la noche. ¡No te pierdas la transmisión y el minuto a minuto gracias a Depor!

Barcelona cerró una remontada frente al Celta de Vigo en la última fecha de LaLiga. (Video: Barcelona)