Take Kubo guarda un gran cariño por el Real Madrid a pesar de que el club no quiso contar con él a inicios de temporada. Es por eso que, de cara al partido entre Barcelona vs Mallorca, en el marco de la reanudación de LaLiga Santander, el japonés ha prometido que hará todo lo posible para ganarle a los de Setién.

Según ‘Defensa Central’, medio partidario del Real Madrid, el atacante nacido en La Masia es consciente que robarle puntos al Barcelona servirá para que el club blanco recupere el primer lugar de la tabla de posiciones de LaLiga. Y no ha dudado en prometérselo a sus excompañeros.

“El japonés tiene muchas ganas al partido del Barcelona y espera no solo ser titular sino, además, cuajar una gran actuación que ‘ayude’ al Madrid a ganar la Liga. Este es el mayor reto que Zidane tiene entre ceja y ceja, y no va a permitir que se le escape”, publica la citada fuente.

Si bien Take Kubo no es un indiscutible en el Mallorca, sí ha tenido participación en partidos importantes en la temporada, donde ha dejado muestra de su calidad, la misma que quiere repetir frente al club que lo formó como futbolista.

Que hagan lo suyo

Por mucha ayuda que reciba del Mallorca, Real Madrid deberá primero concentrarse en ganar su partido correspondiente. Mientras los culés juegan en Son Moix, el sábado 13, los dirigidos por Zinedine Zidane recibirán el día siguiente al Eibar.

LaLiga de España se paralizó en marzo pasado por la pandemia del nuevo coronavirus. Hasta la fecha 27, Barcelona marchaba en el primer lugar de la clasificación con 58 puntos, dos más que su par madridista.





