No dio nombres, pero estaba clarísimo: el primer dardo de la temporada de Piqué para el Real Madrid

El defensor español Gerard Piqué ha aprovechado la previa del Barcelona vs Napoli , válido por Amistoso Internacional 2019 , para dejarle un recado al Real Madrid a poco del inicio de LaLiga. El crack azulgrana acusa al cuadro blanco de dejar de lado las competenciones locales para centrarse en Europa.



"Podríamos tirar la Liga y la Copa como hacen algunos pero a nosotros no nos gusta jugar a la ruleta rusa", dijo el defensor del Barcelona en conferencia de prensa.



Piqué admitió que en el equipo hay buenas sensaciones de cara a la próxima temporada, señaló que “hay que controlar la expectativa porque sino nos acabaremos haciendo daño”. Por eso, comentó que se ha de “tener el objetivo de ganarlo todo, pero también hay que tener los pies en el suelo y saber que la Liga es siempre el primer objetivo”.



“Eso significará que hemos sido regulares, que hemos hecho una buena temporada y la Champions, claro que hay ganas de ganarla, pero sabemos de la dificultad que eso comporta”, agregó.



Sobre eso, lamentó que “si no ganamos el triplete cada año parece que sea un mal año” y cree que Leo Messi, con el discurso que dio en el Trofeo Gamper, “lo que quiere es enchufar a todo el mundo, desde la afición a los propios jugadores, para que sea un gran año”.



“Un año es larguísimo, pueden pasar mil cosas y lo más importante es estar preparados, utilizar esta pretemporada para estar preparados para empezar la Liga y, a partir de ahí ya veremos”, manifestó al tiempo que admitía que su objetivo es “llegar a marzo y abril vivos en todas las competiciones”.



