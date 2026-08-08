vs. y se midieron por la Friuli Venezia Giulia Cup. ¿En qué canales se vio la transmisión de este partido? El encuentro pudo seguirse a través de TV3 y Barça TV, señales encargadas de ofrecer la cobertura del torneo. El compromiso se disputó este sábado 8 de agosto en el Bluenergy Stadium y comenzó desde las 2:00 p.m. (hora de Perú). Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos.

Barcelona se enfrenta ante Nottingham Forest y Udinese en amistosos internacionales. (Video: Barcelona)
Barcelona se enfrenta ante Nottingham Forest y Udinese en amistosos internacionales. (Video: Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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