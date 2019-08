¡Se paraliza El Sadar! Guía de canales y horarios del Barcelona vs. Osasuna por Liga Santander

Barcelona vs. Osasuna se ven las caras por la fecha 3 de Liga Santander en el estadio El Sadar. Los dirigidos por Ernesto Valverde sueñan con empezar a construir la senda del triunfo luego de vencer al Real Betis en el Camp Nou. Sigue el MINUTO A MINUTO del partido por la web Depor.com

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Barcelona y Osasuna.



Barcelona vs. Osasuna: horarios del partido

Perú 10:00 a.m.

Ecuador 10:00 a.m.

Colombia 10:00 a.m.

México 10:00 a.m.

Bolivia 11:00 a.m.

Paraguay 11:00 a.m.

Chile 11:00 a.m.

Venezuela 11:00 a.m.

Argentina 12:00 m.

Uruguay 12:00 m.

Brasil 12:00 m.

España 5:00 p.m.

En España, el Osasuna-Barça será televisado en directo el sábado 31 de agosto a las 17:00 horas por los canales Movistar LaLiga, M. LaLiga UHD, mitele PLUS y LaLiga TV Bar, mientras que en Latinoamérica lo podrás seguir por las pantallas de ESPN y Sky Sports.

El argentino Lionel Messi estará una semana más de baja debido a que no se ha recuperado de un problema en un sóleo, a la espera de estar disponible tras el parón de selecciones para ser convocado para el partido contra el Valencia.



Igual que Messi, el técnico Ernesto Valverde tampoco pudo incluir tras el último entrenamiento en la Ciudad Deportiva a Luis Suárez ni a Ousmane Dembélé, que siguen lesionados, y a la lista de bajas se añadió el brasileño Junior, con molestias en la rodilla izquierda.



El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, calificó de "duro" el grupo que le tocó a su equipo en el sorteo de la Liga de Campeones, en el que el conjunto azulgrana quedó encuadrado con Borussia Dortmund, Inter de Milán y Slavia de Praga.

"Es un sorteo duro, lo mismo que en años anteriores. No es ninguna sorpresa, por lo que será complicado. El año pasado ganamos ocho partidos, pero este año, igual que los anteriores, el objetivo es acabar primero de grupo para tener ventaja en los emparejamientos", afirmó el técnico del equipo azulgrana en la rueda de prensa previa al partido liguero contra Osasuna.



Preguntado por si la máxima competición europea es el gran objetivo de la temporada, Valverde se mostró cauto y subrayó que primero su equipo deberá clasificarse para los octavos de final.



"Primero tenemos que preocuparnos de lo que tenemos por delante. Tenemos un trabajo duro porque enfrente tenemos a rivales muy duros", avisó el entrenador del primer equipo.



La última vez que el Barcelona conquistó la Liga de Campeones se remonta a la temporada 2014-15, con Luis Enrique Martínez como entrenador, y en las dos últimas participaciones, ya con Valverde, el equipo catalán no pasó de cuartos de final hace dos años (cayó contra el Roma) y de semifinales el curso anterior (Liverpool).



Barcelona vs. Osasuna: alineaciones posibles

Barcelona : Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Sergi Roberto; Carles Pérez, Rafinha y Griezmann.



Osasuna: Rubén Martínez; Nacho Vidal, Aridane, David García, Estupiñán; Oier, Fran Mérida; Roberto Torres, Brasanac, Rober Ibáñez; y Chimy Ávila.

