Barcelona vs Rayo Vallecano: fecha, horarios y canales en el mundo por Liga Santander 2019

Barcelona y Rayo Vallecano chocan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 09 de marzo por la fecha 27 de Liga Santander 2019 en partido que se llevará a cabo en el estadio Camp Nou de la localidad de Cataluña (España). El partido está programado para las 12:30 del mediodía (hora peruana y 18:30 en España) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de DirecTV y beIN Sports para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

FC Barcelona atraviesa un gran momento en la temporada. Viene de ganarle dos Clásicos al Real Madrid con lo que se metió a la final de la Copa del Rey y puso una mano sobre el título de LaLiga Santander. Con una amplia ventaja respecto al Atlético de Madrid, no se descarta que Valverde dé descansos a sus estrellas pensando en lo que será el partido de Champions ante Lyon.



Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Barcelona y Rayo Vallecano.

Barcelona vs Rayo Vallecano: horarios y canales de partido por Liga Santander 2019 en el Camp Nou

11:30 horas en México

12:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

13:30 horas en Venezuela, Bolivia

14:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

18:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

20:30 horas en Catar y Arabia Saudita

01:30 horas del domingo en China

02:30 horas del domingo en Japón y Corea del Sur

Ernesto Valverde, no podrá contar con los centrales Clement Lenglet, sancionado, y Thomas Vermaelen, que sigue de baja por lesión, lo que significa que el recuperado Samuel Umtiti volverá a la titularidad. No será el único cambio en el once. Sergi Roberto, Ivan Rakitic o incluso Leo Messi también podrían descansar.

Enfrente estará el Rayo Vallecano, que afronta este partido en una situación bastante delicada tras perder contra el Girona y sumar su quinta derrota consecutiva que le mantiene en descenso con 23 puntos.



Para este partido, Míchel cuenta con la baja del defensa senegalés Abdoulaye Ba, al que sustituirá en el once el uruguayo Emiliano Velázquez. La duda del técnico madrileño es si regresará a la defensa de cinco o a la de cuatro que jugó contra el Girona.

