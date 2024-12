Barcelona vs. Real Betis se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 7 de diciembre en el Estadio Benito Villamarín, por la jornada 16 de LaLiga de España. El encuentro, importante para el equipo blaugrana, está programado para jugarse desde las 10:15 a.m. (horario en Perú, 12:15 p.m. en Argentina y 4:15 p.m. en España) y será transmitido en Sudamérica a través de la señal de DSports (DIRECTV) y DGO. En España se podrá ver por M+ LaLiga TV y Movistar Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Los dirigidos por Hansi Flick buscarán un triunfo que les permita seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

Barcelona viajó a Sevilla para enfrentar a Real Betis. (Video: Barcelona)