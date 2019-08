Barcelona vs. Real Betis EN VIVO juegan en el Camp Nou por la fecha 2 de Liga Santander

Barcelona vs. Betis (EN VIVO y EN DIRECTO / vía LaLiga TV y DirecTV / 2:00 p.m.) se ven las caras por la fecha 2 de LaLiga Santander desde el estadio Camp Nou. Sigue el MINUTO A MINUTO del partido. Lionel Messi no fue parte de la convocatoria de Ernesto Valverde por aun no recuperarse de una lesión.

Barcelona vs. Betis: horarios del partido

14:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

16:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

20:00 horas - Reino Unido

21:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Barcelona tuvo un decepcionante debut la semana pasada en San Mamés, donde cayó por la mínima diferencia (1-0) en último minuto, y se presenta ante Betis con serias bajas en el ataque, por la lesiones del uruguayo Luis Suárez, que no acabó el primer partido por LaLiga, y de Ousmane Dembélé, quien sí que lo hizo y parece que escondió una dolencia, que ha acabado con una importante rotura muscular y cinco semanas de baja.

La recuperación de Lionel Messi, quien aún no lleva ni un minuto jugado desde que empezó el curso, no llegó a darse en la antesala del compromiso y el astro argentino quedó fuera de la convocatoria del Barcelona para la recepción al Betis en el Camp Nou.

Con este panorama, el técnico Ernesto Valverde tendrá que echar mano de jóvenes del filial, si al final opta por dejar a Messi en el banquillo en el arranque del partido, para acompañar en la ofensiva a Antoine Griezmann, a la espera de si Rafinha está recuperado tras perderse el entrenamiento del viernes por una gastroenteritis.

En la línea anterior, y después del experimento fallido de Valverde en San Mamés, se espera que Sergio Busquets recupere la titularidad, y que ésta la comparta con De Jong y Rakitic.

En una nueva semana en la que el ruido por el interés en recuperar a Neymar no ha decaído en Can Barça, en una operación económica que se presenta con un gasto descomunal, todo lo que no sea un triunfo de los azulgrana contra el Betis no haría más que echar gasolina a la situación tensa que se vive en el club catalán sobre la idoneidad de recuperar al brasileño, y que en ocasiones parece estar pendiente de los resultados del conjunto.

Betis de Joan Francesc Ferrer 'Rubi', con pasado azulgrana al formar parte del cuerpo técnico del fallecido Tito Vilanova y del argentino 'Tata' Martino, llega a Barcelona con la idea de zanjar la decepción de su derrota en el debut ante Valladolid (1-2) con un primer triunfo y de repetir, por segundo año seguido, la sorpresa en el Camp Nou.

La pasada campaña, con Quique Setién en su banquillo, los béticos hicieron un partido portentoso en el estadio barcelonista y se llevaron la victoria por 3-4, con goles de Leo Messi (2) y Aleix Vidal y del ahora azulgrana Junior Firpo, Joaquín Sánchez, el argentino Giovani Lo Celso y Sergio Canales.

El Betis, pese a perder en la primera jornada liguera, exhibió más verticalidad y una buena imagen en un choque condicionado por la temprana expulsión ante los pucelanos del meta Joel Robles, cuya baja propiciará el estreno como titular en Primera División del joven Dani Martín, campeón europeo sub 21 con España.

Rubi pierde a uno de sus fichajes, el delantero Borja Iglesias, que no se ha restablecido a tiempo del esguince de tobillo sufrido ante Valladolid, pero recupera a dos centrocampistas, Canales y el mexicano Andrés Guardado, que se incorporó más tarde a la pretemporada, al igual que al central argelino Aïssa Mandi.

Barcelona vs. Betis: posibles alineaciones

Barcelona : Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Carles Pérez, Abel Ruiz y Griezmann.

Betis: Dani Martín; Emerson, Bartra, Sidnei, Pedraza; Canales, William Carvalho, Guardado; Joaquín, Fekir y Tello.

Resultados, calendario y tabla de posiciones de LaLiga:

► Tabla de posiciones LaLiga Santander - España 2019/2020



► Resultados de la LaLiga Santander - España - 2019/2020

Barcelona vs. Betis | Mapa del estadio Camp Nou:

