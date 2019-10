Con el liderato en juego: Zidane teme por el mediocampo del Real Madrid previo al Superclásico español

Se vienen dos semanas de locura. Pese a haber tenido una floja pretemporada, muy por debajo de lo esperado luego de sumar a varios jugadores de renombre en su plantilla, el Real Madrid atraviesa por un muy buen momento en LaLiga Santander , donde es líder único con apenas dos puntos de ventaja por sobre su eterno rival: el Barcelona , club al que además enfrentará el próximo sábado 26 de octubre en el Camp Nou.

Es así que el Real Madrid mira ya de reojo al Superclásico del fútbol español, con un Zinedine Zidane más que preocupado por las sensibles bajas que aquejan a los suyos a casi 20 días del esperado encuentro. La zona afectada es el mediocampo, la misma para la que casi no tienen jugadores. En primer lugar, los 'merengues' afrontarían el duelo contra el Barza con la ausencia Toni Kroos, lesionado el último fin de semana.

Toni Kroos tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2023. (Getty Images) Toni Kroos sufrió una lesión en el aductor de la pierna izquierda. (Getty)

El centrocampista alemán no pudo terminar el partido contra Granada por una lesión en el aductor de la pierna izquierda y, salvo un milagro, podría siquiera formar parte de la convocatoria del Real Madrid para el Superclásico. Si bien es cierto que la lesión de Kroos cae justo en el parón de selecciones, es un hecho que el '8' se perderá el duelo de LaLiga ante el Mallorca de este sábado y el encuentro contra Galatasaray por la Champions League.



El tiempo de recuperación es de dos semanas, así que Kroos y los preparadores físicos del Real Madrid deberán ponerse a tope para forzar su presencia ante el Barcelona. El otro jugador de los 'blancos' en capilla es nada más y nada menos que Casemiro, pilar indiscutible del mediocampo 'merengue' y la columna vertebral del esquema de Zidane, que seguramente esperará contar con él en Cataluña.

Casemiro | Brasil | Real Madrid. (Foto: Getty Images) Casemiro está a una tarjeta amarilla de perderse el Barza-Madrid por LaLiga

Pero, ¿por qué no jugaría el brasileño contra el Barcelona? Bueno, resulta que en el caso de Casemiro, no es una lesión la que lo aqueja y que podría dejarlo sin Superclásico; sino -todo por el contrario- un sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Y es que el hombre nacido en São José dos Campos ya lleva 4 amonestaciones en ocho partidos, y está a una sola de quedarse con las ganar de medirse al Barza de Lionel Messi.

Las cartas están sobre la mesa. Kroos juega a contrarreloj su propio clásico en la enfermería del Real Madrid; mientras que Casemiro deberá dejar a un lado su costumbre de cometer infracciones ante el Mallorca para así quedar a disposición de Zidane en su próxima visita al Barcelona, que llegará a este partido luego de verse las caras con el Eibar por LaLiga y contra el Slavia Praga por la tercera jornada de la Champions.

¿Y si ni Kroos ni Casemiro llegan al Superclásico?

Con la recuperación de Toni Kroos expectante, y a la espera de que Casemiro no vea la tarjeta amarilla contra el Mallorca este sábado, el entrenador del Real Madrid sabe que no puede confiarse de nada con el liderato de LaLiga Santander en juego, y manejaría como posibles variantes la incorporación del uruguayo Federico Valverde y del colombiano James Rodríguez al once titular, de gran desempeño en las últimas semanas.

Asimismo, el croata Luka Modric -salvo una lesión de última hora- también estaría a disposición de Zidane para el Barcelona-Real Madrid, con lo que el cuadro 'Merengue' podría no tener todo en contra de cara al duelo que seguramente decidirá el futuro de ambos equipos en LaLiga; pues como es bien sabido, son estos tipos de partidos los que al final marcan el curso de una buena temporada o el comienzo de una debacle.

