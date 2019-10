El 'Clásico' programado no se jugará: desde España revelan que el Barza vs. Real Madrid será aplazado

Barcelona y Real Madrid se debían ver las caras el próximo 26 de octubre en el Camp Nou por la fecha 10 de la Liga Santander; sin embargo, esto a quedado descartado. No existen las garantías del caso y el partido se disputará en diciembre.

Para el Ministerio del Interior el choque es de alto riesgo y LaLiga confirmó a EFE que ha cursado al Comité de Competición de la RFEF el cambio de escenario del encuentro, por "caso de fuerza mayor", en base al Reglamento General de este organismo. Este jueves se hizo oficial.

El partido no podrá disputarse el próximo sábado, por lo que, según informa Diario GOL, "El Comité de Competición de la

RFEF rechaza la petición de LaLiga de permutar el orden de juego del clásico Barcelona-Real Madrid".

"Ahora mismo se busca fecha para ElClásico: dudan entre el 4 o el 18 de Diciembre", agregó Juan Antonio Alcalá.

¿No se puede jugar en diciembre?

"Son estas cosas que se filtran, que se dicen que dice la Federación, yo no me creo que la Federación diga ninguna fecha, porque quien la tendrá que poner en la mesa será el Comité de Competición porque hay un procedimiento diferente. Ahora nosotros, la Liga, iniciamos un procedimiento de alteración del calendario”, explicó Javier Tebas, presidente de LaLiga en conversación con EFE.

“En el caso de que no se cambien los partidos, habrá que poner una fecha y eso es otro procedimiento diferente. Hablan de la fecha del 18 de diciembre cuando hay Copa del Rey ese día. Yo creo que si ya ha quedado desierto el concurso de Copa del Rey, si encima le ponen el Clásico, me parece que va a quedar super desierto. Ese día no puede ser, habrá que sentarse y establecer qué fecha. Espero que el comité decida que se pueda cambiar el orden ”, agregó.



► Los 30 son los nuevos 20: el XI más caro de futbolistas mayores de 30 años [FOTOS]



►¡No se juega en Madrid! Barcelona rechaza la posibilidad de jugar 'El Clásico' en el Santiago Bernabéu



► Las manías de 'Lio': Messi revela lo que le gusta hacer antes de dormir o al llegar a casa



► ¿'El Clásico' se suspende hasta diciembre? Presidente de LaLiga responde a la posibilidad