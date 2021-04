Sigue EN DIRECTO Barcelona vs Real Madrid para saber cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO y ONLINE el Clásico de España en el estadio Alfredo Di Stéfano, en Valdebebas, este sábado 10 de abril desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora local). Sigue la transmisión y narración del encuentro por las señales de ESPN, ESPN Play, SKY Sports, beIN Sports y Movistar LaLiga. Lionel Messi y compañía buscan recortar distancias con el líder y ponerse a un punto del Atlético.

El bajón que está sufriendo el Atlético de Madrid ha terminado por apretar la carrera por el título y tanto blaugranas como madridistas ya han dado casi ‘caza’ a los de Diego Simeone, que ya tienen a dos y tres puntos, respectivamente. El que gane dormirá con la sonrisa de ser líder provisional a la espera de lo que suceda en el Benito Villamarín 24 horas después, y aunque la derrota no terminará de descarta a ninguno, sí será un golpe a su moral.

Messi espera acabar con la sequía goleadora en estos encuentros que arrastra desde 2018, precisamente el día que alcanzará al de Camas en el récord de Clásicos disputados, un total de 45 para ambos.

Barcelona vs Real Madrid: horarios y canales

Perú | 14:00 | ESPN, ESPN Play

México | 13:00 | SKY Sports

Colombia | 14:00 | ESPN, ESPN Play

Ecuador | 14:00 | ESPN, ESPN Play

Argentina | 16:00 | ESPN, ESPN Play

Uruguay | 16:00 | ESPN, ESPN Play

Chile | 16:00 | ESPN, ESPN Play

España | 21:00 | Movistar LaLiga

Su otro récord en este tipo de partidos, el de 26 goles marcados, se frenó el 6 de mayo de 2018, fecha desde la cual no ha vuelto a ver puerta ante el 13 veces campeón de Europa, que ha logrado neutralizarle en los últimos seis partidos, también en su otro aspecto favorito como es el de pasador.

El ’10′ liderará la ofensiva culé junto a Dembélé y Griezmann, un trío que medirá fuerzas con el local, encabezado por Benzema y con Asensio y Vinicius en gran momento, aunque el balear o el brasileño podrían descansar y dejar sitio a Rodrygo o Valverde.

El Real Madrid llega muy animado tras su buen partido y victoria (3-1) el martes ante el Liverpool para acercarse a unas semifinales continentales que debe certificar el próximo miércoles en Anfield.

Esta cita es clave, pero no parece que vaya a afectar en la configuración del once que ponga en liza Zidane, sabedor de que este tipo de partidos, y más con LaLiga Santander en juego, no dejan espacio para dar más descansos que los obligatoriamente necesarios.

El actual campeón ya golpeó a su rival en el Camp Nou en la primera vuelta (1-3), pero entonces los blaugranas no estaban anímica, deportiva e institucionalmente como en la actualidad.

Barcelona vs Real Madrid: posibles alineaciones:

FC BARCELONA: Ter Stegen; Piqué, De Jong, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Dembélé, Messi y Griezmann.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema y Vinicius.

