Barcelona vs. Real Madrid juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la jornada 10 de LaLiga. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Perú, el duelo se podrá seguir por DIRECTV y DGO, mientras que Movistar Plus ofrecerá la transmisión en los territorios donde cuenta con los derechos correspondientes. ¿A qué hora inicia el encuentro? El partido se disputará este domingo 25 de octubre a las 3:00 p.m. en el Camp Nou. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre, ya que es una señal pirata que no recomendamos.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Barcelona vs. Real Madrid a través de DIRECTV. Además, estará disponible mediante la plataforma DGO para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse a través de las señales que cuenten con los derechos de transmisión de LaLiga. La disponibilidad dependerá del operador de televisión y de las plataformas digitales habilitadas.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán consultar la programación de DIRECTV y la disponibilidad de DGO para seguir el compromiso en vivo.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid en Ecuador?

En Ecuador, los usuarios podrán consultar la programación de DIRECTV y la plataforma DGO para confirmar la disponibilidad de la transmisión.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán revisar la programación de DIRECTV y DGO para conocer las opciones habilitadas para ver el encuentro.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de Movistar Plus, según la programación y los derechos de transmisión vigentes.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid en México?

Los aficionados mexicanos podrán consultar la programación de DIRECTV y la disponibilidad de DGO para seguir el encuentro, según los derechos de transmisión vigentes.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid en Chile?

En Chile, los seguidores podrán revisar la programación de DIRECTV y la disponibilidad de DGO para ver el compromiso en vivo.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán consultar la disponibilidad del partido a través de DIRECTV y DGO, según los servicios habilitados en el territorio.

Barcelona vs. Real Madrid. (Video: Barcelona)