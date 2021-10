Barcelona vs. Real Madrid (EN VIVO y EN DIRECTO / vía STAR+ y ESPN / 9:15 a.m.) por la jornada 10 de LaLiga Santander en el Camp Nou. El equipo de Ronald Koeman quiere continuar por su buena racha de triunfos, pero enfrente tendrá a los de Ancelotti que se encuentran motivados por su triunfo en Champions League. Conoce los horarios y canales de TV del partido.

El equipo azulgrana se mide a los merengues tras dos victorias consecutivas contra el Valencia el pasado fin de semana en LaLiga (2-1) y frente al Dinamo de Kiev el miércoles en la Liga de Campeones (1-0).

Los blancos también llegan animados al encuentro tras golear 5-0 al Shaktar Donetsk el martes en la Liga de Campeones, con un doblete de Vinicius y un gol de Benzema, que esperan continuar su letal asociación en el Camp Nou.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Barcelona y Real Madrid.

Barcelona vs. Real Madrid: horarios y canales de TV

País Hora Canal Perú 9:15 ESPN y Star+ Argentina 11:15 ESPN y Star+ Uruguay 11:15 ESPN y Star+ Chile 10:15 ESPN y Star+ Paraguay 11:15 ESPN y Star+ Colombia 9:15 ESPN y Star+ Ecuador 9:15 ESPN y Star+ Venezuela 10:15 ESPN y Star+ Bolivia 10:15 ESPN y Star+ Estados Unidos 9:15 ESPN+ España 16:15 Movistar LaLiga

El técnico neerlandés ha apostado por el 4-3-3 para sacar adelante sus dos últimos compromisos, con un lateral, el estadounidense Sergiño Dest, como recurso de urgencia en el extremo derecho. Con este nuevo retoque táctico y con el estreno de Ansu Fati como titular tras recuperarse de su lesión, los azulgranas ofrecieron buenos momentos de fútbol ante el Valencia (3-1), en LaLiga.

Pero, tres días después, volvieron a exhibir su juego previsible y anodino contra el Dinamo de Kiev en la Liga de Campeones, en un duelo vital para seguir con opciones en la competición y que solventaron por la mínima (1-0) con un gol de Gerard Piqué.

Para la visita del conjunto blanco, Koeman sigue sin poder contar con los lesionados Ronal Araujo, Pedro González ‘Pedri’, Ousmane Dembélé y Martin Braithwaite. Sin embargo, recupera a Jordi Alba, que los últimos días no había podido entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros por culpa del esguince en el tobillo derecho que sufrió ante el Dinamo, y a Eric García, baja por sanción en la ‘Champions’ y que formará pareja en el eje de la zaga con Piqué.

Barcelona llega tras derrotar por 1-0 a Dinamo Kiev en Ucrania por Champions League. (Foto: AFP)

Los duelos individuales favorecen a Ancelotti pero sin embargo no guarda buen recuerdo del Camp Nou, estadio donde nunca ha sido capaz de ganar, sufrió eliminaciones europeas al mando del AC Milan y PSG, y perdió los dos clásicos que encaró como técnico del Real Madrid. En el presente, llega esperanzado con asestar un golpe a un rival directo y confirmar la reacción protagonizada en Kiev, donde se levantó de su primer bache endosando cinco al Shakhtar.

Con las bajas de Isco Alarcón, Gareth Bale y Luka Jovic, la atención en la víspera se centra en el estado de Karim Benzema. Un golpe sufrido en Kiev le impidió completar la semana de entrenamientos pero no se perderá el gran duelo. Lanzado, autor de once goles y siete asistencias en los once partidos disputados con el Real Madrid este curso, marcando en sus tres últimos partidos de blanco.

Será su último día para demostrar que es el merecedor del ‘Balón de Oro’, auténtico referente goleador madridista y tras quitarse la espina clavada con su selección, conquistando la Liga de Naciones con Francia.

Anunció Ancelotti que el 4-3-3 es el sistema que se instala definitivamente en su equipo tras la mala racha de un empate y dos derrotas. Provoca que el regreso de Fede Valverde al once, el jugador más utilizado por el técnico en lo que va de temporada, siente a uno de los ‘tres tenores’ del centro del campo, con más opciones para Luka Modric, o renuncie a un extremo puro como Rodrygo. Sin embargo, la actuación decisiva del brasileño en Kiev le dan más opciones de mantenerse en el once.





