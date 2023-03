Baja confirmada en el Real Madrid de cara al partido frente al FC Barcelona este domingo en el Camp Nou. No. No se trata de la ausencia de un jugador clave para Carlo Ancelotti, sino de Florentino Pérez, el presidente de la institución merengue. El millonario empresario español no asistirá al Clásico de LaLiga Santander. La entidad catalana ya ha recibido la confirmación de que el máximo dirigente, que habitualmente acude al palco cuando su equipo juega en el feudo azulgrana, no viajará finalmente a la Ciudad Condal para presenciar en directo el encuentro.

Además de la ausencia de Florentino Pérez, tampoco está prevista la celebración de la tradicional comida de directivas previa al partido entre Barcelona y Real Madrid. Según el diario catalán Sport, Joan Laporta ya había decidido cancelar este evento protocolar.

La decisión de Florentino Pérez de no acudir al palco del Camp Nou se produce una semana después de que el Real Madrid comunicara que se personará en el “procedimiento” del caso Negreira, “en cuanto el juez lo abra a las partes perjudicadas”.

Precisamente, el pasado miércoles 15 de marzo el juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía contra el Barça y José María Enríquez Negreira por los pagos de la entidad al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

La decisión del presidente del Real Madrid ha causado sorpresa en el Barça, que esperaba a Florentino en el palco, pues aunque reconocen que las relaciones entre ambas directivas se han enfriado esta semana por el ‘Caso Negreira’, se esperaba un encuentro cordial entre ambas.

Florentino Pérez no estará este domingo en el Camp Nou. (Foto: EFE)





¿Cómo quedó el último Barcelona vs. Real Madrid en Camp Nou?





La última vez que Barcelona y Real Madrid se enfrentaron en Cataluña fue el 24 de octubre de 2021 y el marcador fue favorable al equipo blanco por 2-1. En aquella tarde español en Les Cortes, los goles de los autores para el equipo de Carlo Ancelotti fueron David Alaba y Lucas Vásquez.

Por el equipo azulgrana, en ese entonces dirigido por Ronald Koeman, marcó Sergio Agüero. Fue el primer gol del exdelantero argentino con la elástica culé, aunque la alegría duraría poco ya que, al poco tiempo, el ‘Kun’ dejó el fútbol por problemas en el corazón.





