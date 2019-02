KO para el Clásico: Dembélé queda fuera para la ida del Barcelona vs. Real Madrid

A un día de jugarse el 'Clásico' del Barcelona vs. Real Madrid , el argentino Leo Messi sí ha entrado en la convocatoria que el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha dado tras el entrenamiento de este martes para enfrentarse este miércoles al Real Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. No obstante, hay un duro golpe para el técnico vasco.



Una lista en la que no está el francés Ousmane Dembélé , que este lunes hizo trabajo en solitario tras sufrir un esguince en el tobillo izquierdo, hace quince días ante el Leganés, pero que hoy empezó a ejercitarse junto a sus compañeros.



Messi también se reincorporó esta tarde a los entrenamientos, después de perderse la sesión de ayer por una contractura en el aductor que se produjo en el último partido de Liga ante el Valencia, y estará disponible para medirse mañana al conjunto blanco.



Se cae de la convocatoria, por lesión, Jasper Cillessen, el portero de la Copa que el entrenamiento del pasado viernes se lesionó en el sóleo y que estará seis semanas de baja. Su sitio en la lista la ocupa el meta del Barça B Iñaki Peña.



A la baja de Cillessen se unen las ya conocidas de dos lesionados de larga duración: el defensa Samuel Umtiti y el centrocampista Rafinha Alcántara.



En total, Valverde ha convocado a 19 jugadores para la Copa: Ter Stegen, Iñaki Peña, Semedo, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Vermaelen, Murillo, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Arthur, Arturo Vidal, Aleñá, Coutinho, Messi, Luis Suárez, Prince y Malcom.



▷ SABEMOS QUE ESTÁS MUY INTERESADO



Estas leyendo muchas noticias sobre el clásico. MIRA AQUÍ todas las incidencias del Barcelona vs. Real Madrid por las semifinales de la Copa del Rey.