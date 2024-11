Mientras que algunos futbolistas escriben su nombre en la historia jugando hasta los 40 años o más, como Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic o Paolo Guerrero, otros ven sus sueños de gloria truncados por razones que escapan de su control. Tal es el caso de Marc Cucalon, una de las grandes promesas de la cantera del Real Madrid, quien se ha visto obligado a anunciar su retiro del fútbol a los 19 años, debido a complicaciones en una lesión que se agravaron por una infección bacteriana. Este talentoso mediocampista, al que muchos ya consideraban el ‘nuevo Xabi Alonso’, compartió la difícil noticia a través de una carta en sus redes sociales, revelando el calvario que ha vivido en los últimos dos años y su amarga despedida de los campos de juego.

Marc Cucalon, quien llevaba el brazalete de capitán en el equipo Juvenil A del Real Madrid, enfrentó una lesión en el ligamento cruzado en el 2022, durante un partido de la UEFA Youth League (Champions juvenil) ante el Celtic de Glasgow. Un encontronazo con un rival le causó una lesión seria que lo obligó a pasar por el quirófano.

Lamentablemente, durante la operación, el joven jugador contrajo una bacteria resistente (estafilococo) en un cartílago de su rodilla, lo cual complicó gravemente su recuperación. Desde entonces, Cucalon ha luchado incansablemente por regresar, pero su cuerpo simplemente no respondía. Así, el sueño de una vida dedicada al fútbol tuvo que terminar.





Una decisión dolorosa: “ADÍOS al fútbol”





A través de su cuenta de Instagram, Marc compartió la noticia de su retiro en una emotiva carta: “Tras varias complicaciones, esa lesión me ha obligado a tomar la dura decisión de decir ADIÓS al fútbol, al menos de la manera en la que siempre lo había soñado”. Así, Cucalon expresó el dolor y la aceptación de una decisión que tuvo que tomar tras dos años de una ardua batalla contra la adversidad.

Su proceso de recuperación incluyó terapias, tratamientos y una fortaleza mental encomiable, pero finalmente el desgaste fue mayor que su resistencia: “Durante estos dos últimos años he luchado física y mentalmente con todas mis fuerzas y he intentado todo lo que estaba en mis manos para volver a disfrutar de este deporte, pero no ha sido posible recuperarme”.





Marc Cucalón se retiró a los 19 años y esta fue su carta del anuncio.





Un legado y un agradecimiento: “Esto para nada es una despedida triste”





A pesar de la dureza de su situación, Marc se mostró agradecido por el camino recorrido y por haber sido parte del Madrid. En su carta, lejos de lamentarse, expresó el aprendizaje y la gratitud que le deja su corta pero significativa carrera.

“Después de todo, pienso que he sido un auténtico privilegiado por haber formado parte del mejor club del mundo y haber vivido un sueño. He aprendido y he madurado como persona y como jugador. Me llevo para el resto de mi vida los valores que me han inculcado y, por supuesto, el fútbol me ha enseñado en cada triunfo y en cada derrota: siempre hay que sobreponerse y seguir luchando para superar obstáculos. Esas lecciones van a formar parte de mi vida para siempre”.





Marc Cucalon: la bacteria en la rodilla y el consejo médico





Durante la operación a la que fue sometido para reparar su ligamento cruzado, el jugador contrajo una bacteria de tipo estafilococo, la cual se alojó en un cartílago de su rodilla. Esta bacteria es conocida por su resistencia y por su capacidad para dañar seriamente el tejido, afectando la movilidad y limitando las posibilidades de recuperación. Tras meses de terapias y tratamientos, el dolor persistía y la movilidad nunca volvió a ser la misma.

Los médicos aconsejaron a Cucalon que se centrara en su rehabilitación para evitar un daño mayor, y tras evaluar sus opciones, el mediocampista, apodado el ‘Xabi Alonso de La Fábrica’ por su estilo de juego, tomó la dolorosa decisión de retirarse. En su publicación de despedida, Marc incluyó una galería de fotos que recorre su trayectoria desde niño, sus primeras experiencias en el fútbol y algunos recuerdos al lado de figuras como Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane.

Marc Cucalón en una foto con Toni Kroos. (Foto: Instagram)





