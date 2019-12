Falta un día para el Clásico entre el Barcelona vs. Real Madrid. La tensión no solo se encuentra en la pelea del liderato en la tabla de posiciones de LaLiga, sino también ante los movimientos políticos que puede haber en Catalunya a raíz de la magnitud de los movimientos sociales en la ciudad. El político y ex diputado del Congreso, Juan Carlos Girauta, habló con Marca y le pidió al Real Madrid no jugar el encuentro en el Camp Nou. Fue bastante claro.

“Con toda la humildad, yo le pido al Real Madrid que no vaya a jugar el Clásico, aunque le cueste los tres puntos”, aseguró el español a solo horas de jugarse el encuentro en el Camp Nou.

Añadió que “poca broma con Tsunami Democratic. Son peligrosos y buscarán hacer propaganda con este partido. Somos muchos los exiliados, los que nos hemos tenido que marchar de Catalunya”. El Real Madrid y Barcelona concentrarán en el Hotel Princesa Sofía, a 700 metros del Camp Nou. ¿Habrá impacto hacia el conjunto que dirige ‘Zizou’?

El Clásico del Barcelona vs. Real Madrid

Barcelona vs. Real Madrid se enfrentan en Camp Nou en una nueva edición del Clásico de España. El encuentro es transmitido a través de la señal de ESPN2 para América Latina, menos en México. En el país azteca, el partido es pasado por la señal de SKY Sports.

Quien gana en el recinto catalán, será el puntero de LaLiga. ¿A quién le vas? Al cuadro de Ernesto Valverde que cuenta con Lionel Messi, Antoine Griezmann y Luis Suárez, o al de Zidane que apenas tiene a Karim Benzema como el jugador de peso en el ataque.

