Vamos a Barcelona: la postura del equipo de Zidane para jugar el Clásico de España

El Clásico se encuentra en riesgo de jugarse el 26 de octubre, sin embargo, los jugadores del Real Madrid ya han decidido que no tienen pensado ceder el Santiago Bernabéu para que se dispute el partido. Luego de una conversación entre ellos – tras las prácticas en la ciudad deportiva de Valdebebas – el equipo de Zidane decidió que tiene planteado transportarse a Barcelona para jugar el encuentro en el Camp Nou, tal como se encuentra estipulado en LaLiga.



¿Cómo hacerlo si el aeropuerto El Prat y los Ave se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso? No queda otra opción que en bus. Para llegar a la ciudad catalana, el plantel de Zidane tendría que estar en un viaje de 8 horas desde Madrid hacia Barcelona, pasando por Zaragoza.



No obstante, de acuerdo a una información de ‘Jugones de la Sexta’, el Real Madrid sí está pensando en cambiar el hotel de concentración del encuentro. Si bien antes se hospedaban en el Hotel Sofía, al lado del Camp Nou, ahora lo hacían en las afueras de la ciudad.



Real Madrid tendría previsto viajar el viernes 25 de octubre a las 7 de la noche (hora de España) para llegar a las 3 a.m. y descansar plenamente para el Clásico de España. Claro, sí se juega.



¿Por qué las protestas en Barcelona?

En un fallo histórico el lunes, el Tribunal Supremo absolvió a los políticos y activistas catalanes del crimen de rebelión por impulsar un referendo vedado el 1 de octubre de 2017 y declarar la independencia sobre la base de sus resultados. Pero los halló culpables de sedición y los condenó a penas de entre nueve y 13 años de cárcel. Además condenó a cuatro de ellos por malversación de fondos públicos y multó a tres por desacato.



El tribunal también los inhabilitó para la función pública, lo que afecta en forma directa las elecciones del 10 de noviembre próximo en las que seis de ellos se presentaban como candidatos al Congreso federal.



El veredicto probablemente será un tema central en la campaña y en los próximos años, ya que dio lugar a opiniones muy divergentes en Madrid y Cataluña horas después de emitido.



