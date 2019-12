Aún no se saben cuáles serán las oncenas titulares de este miércoles 18 de diciembre para el Barcelona vs. Real Madrid por la fecha 10 (pendiente) de LaLiga Santander. Por el momento únicamente se conoce que los merengues tienen las bajas de Eden Hazard, Marcelo y James Rodríguez por lesión, por lo que Zinedine Zidane tendrá que echar mano de algunos jugadores que habitualmente no usa.

Vinicius Junior es uno de esos futbolistas que esperan tener una chance para alinear en el choque entre Real Madrid y Barcelona. El joven delantero brasilero, ex Flamengo, aguarda su oportunidad y en el último entrenamiento blanco destacó ante la atenta mirada del director técnico de la ‘Casa Blanca'.

Y es que Vinicius anotó cuatro goles en el entrenamiento del Madrid de este martes previo al choque contra el Barcelona de Ernesto Valverde. Con buenos amagues a punta de velocidad y con una buena definición, el también ex Castilla anotó en la portería que fue defendida por los porteros Thibaut Courtois, Alphonse Areola y Diego Altube.

Vinicius ya jugó el Clásico en la temporada pasada

Lo que no ha podido mostrar en los terrenos de juego lo ha hecho ‘Vini’ en el más reciente entreno. Y es que cuando ha tenido el arco rival al frente, ha hecho una de más o simplemente no tuvo puntería. Los hinchas blancos esperan que se reivindique.

Luego del enfrentamiento ante Barcelona, el primer equipo del Real Madrid se verá las caras contra el Athletic Club de Bilbao y luego pondrá su mira ante Getafe. El equipo de Zidane tiene la chance de meterse en la cima de LaLiga Santander.

