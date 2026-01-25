vs. jugarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la fecha 21 de . ¿A qué hora comienza la transmisión de este encuentro? Este duelo está pactado para el domingo 25 de enero desde las 10:15 a.m. (horario en Perú, con seis horas más en España). ¿En qué canales se podrá ver? Para seguir la transmisión, los fanáticos del fútbol español deben conectarse a la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en las plataformas DGO. ¿Estás en España y no sabes dónde verlo? Tranquilo, toma en cuenta que allá podrás seguirlo por Movistar LaLiga y DAZN. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

Barcelona vs Real Oviedo por LaLiga | VIDEO: BarzaTV
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

