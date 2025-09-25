Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga. (Diseño: Christian Marlow)
Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga. (Diseño: Christian Marlow)

En el Estadio Carlos Tartiere, vs. se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este jueves 25 de septiembre por la fecha 6 de . El encuentro está programado para las 2:30 p.m. (hora peruana) e irá por la transmisión de DSPORTS, canal de la parrilla de DIRECTV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 3:30 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 4:30 p.m.

Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga. (Video: ESPN)
Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga. (Video: ESPN)

TAGS RELACIONADOS